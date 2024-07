Kamala Harris e il “discorso dell’albero di cocco”: perché quella frase è diventata virale

Con una mossa senza precedenti, Biden ha ritirato la sua candidatura alle elezioni Usa 2024 e ha approvato quella di Kamala Harris come suo successore: in questo modo ha messo la parola fine a oltre tre settimane di caos, durante le quali i democratici hanno più volte esortato l’attuale presidente a farsi da parte a causa delle preoccupazioni per la sua età, esplose dopo la sua faticosa performance nel dibattito di fine giugno contro Trump. Da quando la notizia della rinuncia è stata pubblicata da Biden direttamente su X, decine di meme sono diventati virali, ma uno più di tutti, che riguarda Kamala Harris e un albero di cocco: perché?

Kamala Harris e l’albero di cocco: l’aneddoto

Quello che viene ormai definito il “discorso dell’albero di cocco” è stato pronunciato da Kamala Harris il 10 maggio 2023 alla Casa Bianca, in occasione del giuramento per la commissione consultiva del presidente sulla promozione dell’equità educativa, dell’eccellenza e delle opportunità economiche per gli ispanici. L’attuale vicepresidente ha sottolineato che non a tutti gli studenti vengono offerte le stesse opportunità di successo, perché molto dipende dalle risorse finanziarie e dagli ambienti in cui si cresce. “Nessuno di noi vive semplicemente chiuso in un silo”, ma “sta tutto nel contesto”, ha detto quella che potrebbe diventare la prima donna presidente USA, aggiungendo che creare equità educativa dipende quindi dal provvedere anche ai bisogni dei genitori e dei nonni, ovvero delle famiglie e delle comunità.

Verso la conclusione del suo intervento Kamala Harris ha raccontato un aneddoto personale. “Mia madre ci sgridava e ci diceva: ‘Non so cosa c’è che non va in voi giovani… Tu pensi di essere appena caduta da un albero di cocco?’”, ha detto ridendo. Il senso che la mamma, e di conseguenza la stessa Harris, voleva trasmettere era questo: “Esisti all’interno del contesto in cui sei nato e cresciuto, che è fatto anche di tutto ciò che è venuto prima di te”. Ovvero: le opportunità che puoi avere nella vita dipendono anche dal tuo ambiente di provenienza, non solo dalle tue capacità individuali.

Perché il “discorso dell’albero di cocco” è diventato virale

Questa frase dell’albero di cocco era subito diventata virale sui social media, in particolare su TikTok, con migliaia di persone che avevano pubblicato video utilizzando l’audio come colonna sonora. Gli utenti avevano scherzato sul cambiamento di espressione facciale e di tono della voce di Harris, che era passata da seria a spensierata, e su come la citazione fosse apparentemente priva di senso e fuori contesto.

Nel corso del tempo il discorso ha continuato a rimbalzare sulle piattaforme, anche di recente, con la rapper Doja Cat che il mese scorso ha twittato parte della citazione. La frase è stata utilizzata anche dai repubblicani e dai detrattori di Harris come spunto di critica: per esempio, è finita sull’account YouTube di GOP War Room, che pubblica clip di politici democratici che sembrano fare gaffe o errori.

D’altra parte in queste ore in molti hanno invece trasformato quella frase nel nuovo manifesto politico della candidata in corsa per la Casa Bianca. E lei, Kamala Harris, come ha reagito? Basta aprire il suo profilo X dedicato alla campagna elettorale per leggere nella biografia: “Creating content”, ovvero “Fornire contesto”. Nonostante l’albero di cocco “incompreso”, la sua missione è chiara.