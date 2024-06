Dopo Tiktok, la nuova “super app” è Weverse: cos’è e perché iscriversi?

La famosa pop star Ariana Grande sbarca su Weverse: sarà questa la nuova app che ruberà la scena a TikTok? Di cosa si tratta?

Cos’è Weverse e come funziona

Weverse non è un’app di messaggistica tradizionale, ma viene considerata una “piattaforma di superfan”, perché è uno spazio social incentrato sull’interazione tra gli artisti, musicali ma non solo, e i loro fan. Il tutto in un modo semplificato, completamente nuovo, rispetto a quanto può avvenire su altre piattaforme di social media come X o Facebook.

Su Weverse, che offre traduzione automatica in 15 lingue, gli artisti possono creare nuovi post, trasmettere in live streaming e anche vendere prodotti e merchandise selezionati, come fosse uno store online. Weverse è posseduta da HYBE, società nata come etichetta discografica e poi divenuta un popolare marchio di intrattenimento, che gestisce la famosa pop band coreana BTS, fondatrice del genere musicale K-pop.

La nuova Mariah Carey

Sono sempre più numerose le star che si stanno iscrivendo a questa piattaforma per connettersi con i propri fan e interagire con loro online. Tra loro, Ariana Grande, che ha firmato un accordo con la succursale americana di Hybe, per postare notizie e aggiornamenti esclusivi. La famosa cantautrice e attrice statunitense è conosciuta perla sua voce, che ha un registro di soprano lirico-leggero e copre 4 ottave, 6 toni, 1 semitono e il registro di fischio: abilità canore grazie alle quali è stata molte volte paragonata a Mariah Carey.

Ariana Grande su Weverse

Come riporta Reuters, il canale di Ariana Grande, però, deve ancora essere lanciato e non è stata ufficialmente annunciata alcuna data. Al solo diffondersi della notizia, comunque, gli utenti social si sono rivelati entusiasti e sono iniziate le discussioni al riguardo: una volta che il suo canale sarà aperto, c’è da aspettarsi un coinvolgimento costante ed esponenziale dei follower, poiché l’hype intorno alla cantante è abbastanza alto in questo momento.

HYBE America, che gestisce anche Justin Bieber e The Kid LAROI, continuerà inoltre la sua collaborazione con il marchio di cosmetici di Grande, R.E.M Beauty, ha annunciato la società. La nuova partnership arriva dopo che l’anno scorso Ariana Grande si è separata dal suo storico manager, Scooter Braun, che la seguiva dal 2013: lui è ora l’amministratore delegato di HYBE America, dopo un accordo di fusione da 1,05 miliardi di dollari nel 2021 tra la sua azienda, Ithaca Holdings, e HYBE.

Weverse in numeri

Weverse ha una quota importante di quasi 10 milioni di utenti attivi, secondo i dati del terzo trimestre 2023 diffusi da Hybe. Inoltre, c’è un grande afflusso di iscrizioni internazionali sulla piattaforma, poiché nove utenti su dieci non sono coreani, ma provengono da tutto il mondo.

Quando Jin, il membro più anziano dei BTS, ha parlato ai fan mercoledì scorso, dopo aver terminato il suo servizio militare durato 18 mesi, il suo live streaming inizialmente si è bloccato, poi si è ripreso, fino a totalizzare più di 2 milioni di visualizzazioni in 10 minuti.