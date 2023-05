Night train tester: come viaggiare gratis in treno in Italia e in Europa

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Magari stai programmando le vacanze, deve scegliere la meta e anche il mezzo di trasporto. Il treno sta tornando alla ribalta, a maggior ragione se si può viaggiare gratis… Ti spieghiamo come fare.

Torna di moda il viaggio in treno

Innanzitutto nel 2023 i viaggi in treno saranno molto gettonati per le vacanze, come dimostra il crescente successo di questo tema sui social. Su Pinterest sono in aumento hashtag come interrailing europe aesthetic (+105%), train trip aesthetic (+205%), train travel aesthetic (+40%), train quotes travel (+285%) e indian railway station photography (+175%). TikTok non è da meno: in vista dell’estate 2023 #traintravel ha raggiunto 155 milioni di visualizzazioni, #interrail oltre 265 milioni.

Il motivo? L’imbarco è più rapido, lo spazio per le gambe è maggiore, le viste sono sempre panoramiche e l’impronta di carbonio è decisamente minore rispetto all’aereo, aspetto che piace molto alla Gen Z e ai Millennial, molto sensibili alle tematiche ambientali.

Viaggiare gratis sul treno notturno

Tra 2023 e 2024, inoltre, l’apertura di nuove linee di treni notturni in tutta Europa… ed è qui che nasce la possibilità di viaggiare gratis. Come? Diventando un “night train tester”, ovvero un tester di treni notturni, appunto. Un’idea di Radical Storage, società che da anni offre un comodo servizio di deposito bagagli in tante città d’Europa. “Cerchiamo qualcuno che possa essere il nostro tester ufficiale dei treno notturno, in modo da ottenere un racconto e un’esperienza di prima mano. Persone avventurose e pronto ad esplorare il mondo, pagata per dormire sui treni”, spiega l’azienda nell’annuncio.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Ai candidati viene offerto un abbonamento interrail di un mese (fino a 7 viaggi) per girare l’Europa; tariffe pagate per un massimo di cinque diversi treni notturni in tutta Europa a propria scelta; un mese di deposito bagagli in tutta Europa (ovviamente utilizzando le sedi Radical Storage); un pagamento di £ 500 per eventuali ricerche ed approfondimenti.

Requisiti per diventare night train tester

“Il candidato ideale – scrive ancora Radical Storage – deve essere in grado di mostrare a noi e ai nostri lettori la vera esperienza del treno notturno, spiegando perché gli altri viaggiatori dovrebbero (o non dovrebbero) prendere in considerazione questa mezzo di trasporto per il loro prossimo grande viaggio”.

Chi è interessato ad inviare il cv deve possedere questi requisiti: avere almeno 18 anni; essere legalmente autorizzato a viaggiare in Europa; avere documenti di viaggio validi; avere un buon inglese scritto in quanto gli sarà richiesto di scrivere un blog per Radical Storage in cui raccontare il proprio tragitto; avere buone capacità organizzative in quanto ognuno dovrà pianificare autonomamente il proprio percorso interrail e prenotare la sistemazione per la notte sui relativi treni.

Cosa fa il night train tester

Inoltre, il “night train tester” dovrà scattare foto e video di alta qualità (gli smartphone vanno bene) degli allestimenti del treno notturno per pubblicare sui social media e sul blog stesso.

Aspetti da valutare per esprimere un giudizio? Qualità del sonno, esperienza di viaggio, facilità di utilizzo dei treni/imbarco, equipaggio del treno, deposito bagagli, strutture.

C’è tempo fino al 5 luglio 2023 per entrare a far parte della squadra dei “night train tester”. A chi ci riuscirà non resta che augurare un buon viaggio sostenibile (e gratuito).