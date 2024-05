Davide Patron colpito da infarto: chi è il prof tiktoker che insegna l’inglese “antistress”

“Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici”: lo scrive su Instagram Davide Patron, l’insegnante d’inglese più famoso del web, che si è sentito male lo scorso sabato mattina, come lui stesso racconta. Una notizia che sta avendo molta risonanza, dato che è un prof molto conosciuto grazie a TikTok: chi è Davide Patron esattamente?

Chi è Davide Patron

Davide Patron, per gli amici Dave, è uno dei tanti prof/divulgatori diventati famosi sui social, perché riesco a rendere interessanti e divertenti materie che a scuola possono risultare più o meno difficili, come Edoardo Prati, il tiktoker che canta la letteratura, Vincenzo Schettini, professore rock che insegna la fisica su TikTok, e Lorenzo Baglioni, che trasforma in rap la Costituzione e la grammatica italiana. Su TikTok ha oltre 900mila follower e ben 19,6 milioni di ‘Mi piace’, mentre su Instagram ha 737mila fan. Lui si definisce italiano di nascita e scozzese d’adozione: è nato a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, nel 1999, ma si è laureato in Finanza a Dundee, in Scozia.

E’ stato durante il lockdown per il Covid, che lui ha trascorso a Barcellona, dove si trovava in Erasmus, che gli è venuta l’idea di sfruttare i social. Da qui alle sue “pillole d’inglese” su Tiktok, il passo è stato breve, come ha spiegato al Corriere della Sera nel 2021. Il pensiero è andato subito a TikTok, “più immediato, diretto e semplice” rispetto a YouTube, che richiede invece “un’attrezzatura avanzata”. Il successo è stato immediato, prima tra gli amici, poi sul web in generale. “C’è stato chi mi ha scritto che gli era ritornata la voglia di parlare in inglese con gli amici stranieri”, ha spiegato Davide Patron. E questo è proprio l’effetto che fa aprire il suo profilo e cominciare a seguire i suoi post, sempre costituiti da brevi video della durata massima di un minuto.

L’inglese antistress di Davide Patron

Il suo è un inglese “pronto all’uso” o, meglio, “pronto da parlare” (“ready to use” o “ready to talk”, potremmo dire… Chissà se il prof approverebbe questa traduzione). Si tratta infatti di brevissime “lezioni” facili, veloci e pratiche che insegnano a sbrigarsela in tante situazioni e che spesso non si trovano sui libri. Il prof punta soprattutto “sulla pronuncia — e la mia all’inizio non era per niente buona —, sui modi di dire e sugli errori comuni che commettiamo in particolare noi italiani”, ha detto sempre al Corsera patron, a cui piace “focalizzarsi su aspetti più divertenti della lingua” rispetto alla grammatica pura. “Diciamo che mi rivolgo a un pubblico che ha già una base, la do per scontata”.

Non solo social, ma anche editoria tradizionale. Nel 2021 è stato pubblicato il primo libro di Davide Patron, dal titolo ‘English survival kit. Dall’insegnante più simpatico del web l’inglese antistress per sopravvivere in ogni situazione’. “Dagli sbagli si impara, non dimenticatelo mai – scrive l’autore -. Usate questo libro come una sorta di paracadute: ricordate che anche all’estero potreste trovarvi nella situazione di chiamare un idraulico o di portare a cena fuori la vostra crush. Insomma, questo è un vero e proprio manuale di inglese che vi aiuterà a sopravvivere in ogni occasione. Fatene buon uso e bella lì!”.

Davide Patron, arresto cardiaco sul treno per Parigi

Come anticipato, sabato scorso Davide Patron è stato colpito da un arresto cardiaco mentre era in partenza con il treno per Parigi. Sui social era infatti silenzioso da qualche giorno ed è stato lui stesso a spiegare il motivo, condividendo anche una sua foto dal letto d’ospedale. “Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com’è andata nelle storie – ha scritto – . Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso. Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese 🇬🇧. Un abbraccio a tutti ❤️”.

Immediate le reazioni dei tanti follower, che si sono dichiarati sconvolti dalla notizia, ma sollevati dal suo epilogo. In tanti sottolineano da un lato l’importanza della prevenzione, dall’altro la necessità di defibrillatori nei luoghi pubblici. “Sei una delle 60.000 persone colpite ogni anno dal ‘cecchino invisibile’ e uno dei pochi a poterlo raccontare per via di un salvataggio accidentale – scrive un utente -: se ti fosse successo mentre ti trovavi in un altro luogo probabilmente il finale sarebbe stato differente. Nonostante si conoscano da più di 20 anni i metodi per ridurre di almeno il 50% i decessi, abbiamo una legge (116/2021) che a 30 mesi dall’ approvazione ancora non è in vigore per mancanza dei decreti attuativi. Aiutaci a sensibilizzare quante più persone”.