Chi è Lorenzo Baglioni, tiktoker che trasforma in rap la Costituzione e la grammatica italiana

“Facciamo l’appello, la mano sul cuore vuol dire presente”. Se la Costituzione della Repubblica Italiana fosse spiegata da un rapper, come sarebbe? I ragazzi si appassionerebbero più facilmente all’educazione civica? Certamente sì. Parola di Lorenzo Baglioni, cantante, attore, e autore fiorentino, classe 1986, che ha portato su TikTok la legge fondamentale dello Stato italiano, sulle note dell’inno di Mameli, per parlarne ai giovani in modo alternativo.

Lorenzo Baglioni: chi è

Dopo essersi laureato in matematica all’Università degli Studi di Firenze e aver insegnato per alcuni anni nelle scuole superiori, dal 2012 Lorenzo Baglioni si dedica a tempo pieno al mondo del teatro e dello spettacolo, ideando e scrivendo lui stesso i suoi progetti, in collaborazione con il fratello Michele. Su TikTok, dove è attivo con molti videoclip legati al mondo della scuola oppure alla vita quotidiana, ha quasi 50mila follower e 750mila ‘mi piace’.

Lorenzo Baglioni a Sanremo con “Il congiuntivo”

Lorenzo Baglioni sa fondere comicità e musica con spirito ironico e leggero. Nelle sue canzoni affronta una vasta gamma di temi quotidiani e di argomenti di studio delle scuole superiori, spaziando tra diversi generi musicali, tra cui boy band, pop, punk-rock, reggaeton latino americano, rap/trap e dance.

Per esempio, “Il congiuntivo”, con cui nel febbraio 2018 ha partecipato al 68esimo Festival di Sanremo, classificandosi al quarto posto nella categoria Nuove Proposte, rende bene l’idea del suo approccio. Argomenti altrimenti noiosi, come le regole grammaticali della lingua italiana o il teorema di Ruffini, diventano interessanti grazie all’affascinante contrasto tra la fredda tecnicalità didattica e la melodia romantica del pop, da cui nasce un’originale vena comica. Con oltre 10 milioni di visualizzazioni, il videoclip de “Il Congiuntivo” è stato citato anche dall’Accademia della Crusca.

Lorenzo Baglioni: canzoni virali

“Il congiuntivo” non è comunque l’unica delle canzoni di Lorenzo Baglioni che sono diventate virali. Anzi, prima ancora di questo successo, nel 2015 il giovane autore ha modificato il testo della celebre canzone di Jannacci “Vengo anch’io, no tu no!”, ponendo l’accento sul problema delle barriere architettoniche, in collaborazione con l’associazione onlus “Vorrei Prendere il Treno” dell’amico Iacopo Melio. Il pezzo ha ottenuto 15 milioni di visualizzazioni e quasi un milione di condivisioni solo su Facebook.

DI febbraio 2020 è invece il singolo “Una Coca-Cola con la cannuccia corta corta”, un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche dell’immigrazione con AICS (Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo) e CEFA, mentre nello stesso anno la canzone “La Tartaruga e il Reggilattine”, in collaborazione con Mario Tozzi e Save The Planet, porta attenzione sulla problematica della plastica in mare.

Nel 2021 esce un video-musical in cui Lorenzo racconta la matematica che sta dietro al vaccino e al concetto di immunità di gregge, ottenendo l’appoggio e il patrocinio di diverse università, mentre il singolo “Piuttosto che” fa parte di un ampio progetto della Regione Toscana sull’orientamento scolastico, anche in questo caso ribattuto sulla pagine social dell’Accademia della Crusca.

Dopo primo album in studio, “Bella, Prof!”, del 2018, nel 2021 esce il secondo album, “Siamo le foto che scartiamo”, da cui viene estratto “Insieme”, pezzo che viene inserito in un progetto promosso dal Parlamento Europeo, cantato insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano.

E ancora: il singolo “La raccolta differenziata”, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali, viene presentato presso la sede del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) insieme all’allora ministro Cingolani.

Oggi Lorenzo Baglioni ha all’attivo altri due album: Old But Gold (2022) e Ripassongs (2023). Del 2023 sono altre due canzoni di successo, “La punteggiatura” e “Il simple present ‘to be’”.

Lorenzo Baglioni: libri, tv e podcast

Lorenzo Baglioni è autore di sette libri, tutti editi da Mondadori (“È tutto calcolato!”, “Un’ora e mezzo per salvare il mondo”, “Mostri in geometria”, “Matematica da paura”, “I 10 misteri delle tabelline”, “Missione coding” e “La leggenda delle divisioni e altre sfide matematiche”) e di un podcast, “Rivoluzione culturale”, disponibile su Audible.

Nel corso degli anni in tv ha spaziato come inviato e conduttore da “Quelli che il calcio” a “Colorado”, da “Sbandati” a “Bella, Prof!”, da “L’isola degli eroi” a “Un palco per due”, mentre come attore ha partecipato a due serie tv, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” e “Il sabato italiano”.