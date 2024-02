Crozza sbarca negli Usa: il suo Joe Biden è virale sulle bacheche TikTok dei repubblicani

“Voglio dire a tutto il mondo che per distruggere Vladimir Putin gli Stati Uniti continueranno a fornire armi a Ilary Blasi! Resisti Ilary!”. Maurizio Crozza è tornato in tv e fa impazzire pure i repubblicani Usa con la sua imitazione del presidente Joe Biden. Venerdì 23 febbraio il comico italiano ha dato il via alla nuova stagione di “Fratelli di Crozza” in prima serata su NOVE (e in streaming su NOVE.tv e discovery+), ma già nei giorni precedenti, grazie al video di promozione della trasmissione, il suo sleep Joe stava spopolando sul web, arrivando pure oltreoceano.

Un’imitazione tutta da ridere, che negli Stati Uniti è entrata tra i trend virali di TikTok e di Twitter: a condividerla, i membri e i simpatizzanti del partito repubblicano, che l’hanno subito fatta diventare uno strumento della campagna elettorale in corso, in vista del voto il prossimo novembre.

Crozza – Biden: tutte le gaffe del presidente

Nella sua satira Maurizio Crozza esaspera le continue gaffe che hanno reso famoso Biden nel corso del suo mandato presidenziale, giocando sulla sua presunta, e molto chiacchierata, scarsa lucidità mentale dovuta all’età avanzata. Ad attirare i detrattori dell’attuale inquilino della Casa Bianca è stato soprattutto lo sketch in cui Crozza-Biden viene ritratto mentre apre la valigetta per azionare le testate nucleari, chiaramente inconsapevole del pericolo che questo comporta. Una scena ironica, che ha colto di sorpresa molti spettatori, soprattutto considerando il delicato contesto geopolitico internazionale, e che non a caso sta ora facendo il giro del mondo.

Si susseguono poi una serie di bizzarre e sconclusionate dichiarazioni pubbliche, in cui Crozza mischia attualità e storia, Italia e Stati Uniti: da Gorbaciov a Michael Jordan, dalla guerra in Israele allo sbarco sulla Luna, dall’omicidio di Kennedy al divorzio Blasi-Totti. Un potpourri di personaggi e di eventi che, al di là della comicità in sé, mostra ancora una volta quale sia il potere dell’umorismo nel riflettere e influenzare il panorama politico contemporaneo, anche al di là dei confini nazionali.

Le reazioni degli utenti americani

Quali sono state le reazioni e i commenti del popolo del web a stelle e strisce? “La televisione italiana ha trasmesso un’esatta parodia di Biden: una sitcom durante la quale il presidente si perde sul palco e preme il pulsante nucleare. Nel frattempo tutti avrebbero dovuto capire che Biden non si candiderà alle elezioni del 2024”, scrive un utente. “Molto accurato“. “La TV italiana ha appena mandato in onda questa scenetta che prende in giro Joe Biden e il suo declino cognitivo”. “È strano come tutti gli altri paesi riconoscano che c’è un, beh c’è un problema… e nel frattempo i media nel nostro paese continuano a dirci ‘sta bene, va tutto bene, l’America sta bene’”. “Siamo lo zimbello del mondo”. “Il mondo intero sa”.

“Maurizio Crozza prende in giro tutti, e non credo che abbia un’idea positiva di Trump”, precisa infine un altro utente, postando il video della parodia di Crozza che fa dichiarare a The Donald che “la cosa più importante per lui è la Foundation International Global of America… F.I.G.A.”.