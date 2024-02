Biden non ha più paura di TikTok e debutta con il Super Bowl: “Lol, hey gente!”. VIDEO

“Lol, hey gente!”: con queste parole il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sbarcato su TikTok. Un breve video, solo 30 secondi, in cui risponde a una serie di domande sul Super Bowl, mostrandosi mentre guarda alla tv la finale del campionato della lega di football a stelle e strisce. Per quale squadra fa il tifo, Kansas City Chiefs o San Francisco 49ers? Biden svia: non è dato saperlo. E risponde con una risata anche quando, alla fine del videoclip, gli viene chiesto chi intenda votare alle prossime elezioni presidenziali.

TikTok spia cinese negli Usa?

Chi lo avrebbe mai detto, considerato che TikTok viene ritenuto negli Usa un potenziale strumento di spionaggio e propaganda della Cina, come dimostra anche la recente raffica di domande a cui Shou Zi Chew, ceo del social più amato dai giovanissimi, è stato sottoposto da parte del senatore americano Tom Cotton nel corso di un’audizione. Pressato sui suoi possibili legami con Pechino, il numero uno della piattaforma ha sbottato: “Sono singaporiano!” (VIDEO).

Biden ha più volte espresso timori sulla sicurezza nazionale tanto da bandirne l’installazione sui dispositivi federali. Ad avere la meglio, però, è stata evidentemente l’esigenza di comunicare con i giovani, che non seguono le piattaforme tradizionali, nel contesto di una popolazione elettorale americana sempre più frammentata.

Come Biden userà TikTok

In ogni caso, come hanno spiegato i suoi assistenti, Biden non si è iscritto e non si iscriverà personalmente a TikTok, ma l’account, che si chiama Biden-Harris HQ (dove HQ sta per headquarter, ovvero quartier generale) sarà gestito interamente dal team della sua campagna elettorale. Attualmente ha 81.1K Follower e 678.9K Mi piace. Oltre al primo video, ne sono stati pubblicati finora altri tre, due anti-Trump e uno autoironico sulla sua età.

Una svolta che arriva proprio mentre crescono i dubbi in merito alla lucidità del presidente 81enne: per la verità già da tempo i suoi detrattori lo hanno soprannominato Sleepy Joe, ma di recente Biden è incappato in una serie di gaffe nel corso di discorsi ed eventi pubblici che hanno messo ancor più in evidenza la criticità del fattore anagrafico.

Lo stile social di Biden

Secondo quanto spiegato dallo staff presidenziale, l’account BidenHQ pubblicherà regolarmente contenuti su TikTok, andando così ad affiancarsi agli altri social su cui il democratico è presente, ovvero Meta’s Threads, Instagram, Facebook, X, e Truth Social, piattaforma sostenuta dal candidato repubblicano Donald Trump. Che stile userà? In attesa del prossimo contenuto di TikTok, possiamo dire che finora, in opposizione all’animosità trumpiana, Biden ha avuto un approccio più moderato e meno impulsivo, con tweet e post generalmente ponderati, scevri da polemiche o dichiarazioni sorprendenti. Fin dalla sua prima campagna elettorale e durante il suo mandato, l’attuale inquilino della Casa Bianca ha cercato di promuovere un tono di unità e conciliazione attraverso i suoi canali social, sottolineando spesso la necessità di lavorare insieme per affrontare le sfide comuni, diffondendo messaggi di speranza e ottimismo, dalla gestione dell’emergenza Covid-19 alla ripresa economica, passando per la lotta al cambiamento climatico.

Biden su TikTok: è polemica

La scelta di Biden sta suscitando non poche polemiche, perché sono in molti ad evidenziare il comportamento contraddittorio del presidente, che prima ha messo in guardia il Paese sui rischi di TikTok e poi ha ceduto alla tentazione di conquistare più elettori. I reporter hanno chiesto spiegazioni in occasione del consueto briefing della Casa Bianca, ma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha rimandato la questione allo staff della campagna elettorale, ricordando che il social di origine cinese resta vietato sugli apparecchi federali e che le preoccupazioni riguardano la conservazione e l’abuso dei dati.

In passato, infatti, l’Fbi e la Federal Communications Commission hanno avvertito che ByteDance, società proprietaria di TikTok, potrebbe condividere con Pechino i dati degli utenti, come la cronologia di navigazione, la posizione e gli identificatori biometrici. Da parte loro i funzionari della campagna elettorale hanno assicurato di aver adottato precauzioni di sicurezza avanzate, senza però fornire ulteriori dettagli.