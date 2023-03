Come vedere cartoni animati, serie tv e film su TikTok

Volete rivedere quella scena famosa del vostro film preferito? Volete rivivere gli episodi più belli della vostra serie tv più amata dell’adolescenza? Volete fare una full immersion nei vostri cartoni animati preferiti? E diciamolo, quelli degli Anni Ottanta e Novanta restano insuperabili… Ebbene, tutto questo è possibile in modo veloce ed immediato grazie a TikTok, che è ormai diventato una gigantesca cineteca, soprattutto con taglio vintage e in tutte le lingue del mondo, italiano incluso ovviamente.

Sono tanti gli utenti, anche nel nostro Paese, che nel loro profilo pubblicano ordinatamente pillole video di pochi minuti (10 è la durata massime ora consentita da TikTok, prima era 3), nella giusta sequenza temporale, in modo che si possa guardare un intero episodio di una serie tv o di un cartone animato facendo semplicemente scorrere il dito sullo schermo dello smartphone (spesso con buona pace del diritto d’autore, probabilmente). Oppure si possono scrollare spezzoni di film di ogni tipo, da Top Gun – vecchio e nuovo – a Colazione da Tiffany, da Via col Vento a Titanic).

Le serie tv su TikTok: Beverly Hills 90210,

C’è da dire che più si va indieto nel tempo, più l’archivio è ricco e ordinato, sopratutto per prodotti seriali, dato che le puntate sono più brevi, e quindi facili da suddividere, rispetto a un intero film. Vediamo qualche altro esempio. Se volete rivedere i mitici episodi di Beverly Hills 90210 in italiano, c’è @bh90210italiano, che ripropone ogni puntata in 5 spezzoni da 10 minuti. Per Friends c’è @friendsepisodes (in inglese), per Un Medico in Famiglia c’è @unmedicoinfam.laserie.

I cartoni animati su TikTok: Candy Candy, Georgie, Hello Spank e molti altri



Ma passiamo al ricchissimo capitolo dei cartoni animati d’antan: in questo caso troverete davvero di tutto, di più. Cominciamo con Gabriele (@80nostalgia2), che fa rivivere le avventure di Ken il guerriero, Occhi di gatto, Piccoli problemi di cuore, Georgie e Il grande sogno di Maya. Se amate L’invincibile Daitarn (In Italia nel 1980) c’è @recarminos, che propone anche Sam il ragazzo del West, manga trasmesso per la prima volta da Rete 4 nel 1982.

Ilmondodeicartonianimati (@cartonianimati80) è un profilo organizzatissimo, seguito da quasi 16mila follower per un totale di oltre 860mila Mi piace, con playlist dedicate ad Anna dai capelli rossi, Candy Candy, Charlotte, Il magico mondo di Gigì, Lovely Sara, Alla scoperta di Babbo Natale, Là sui monti con Annette, Pollyanna, Kiss me Licia, Belle e Sebastien, lady Oscar, L’incantevole Creamy, Nello Spank e molti altri ancora.

I Cavalieri dello Zodiaco in pillole su TikTok (in attesa del film live-action Knights of the Zodiac)

Infine, passione Cavalieri dello Zodiaco. In vista del nuovo film live-action “Knights of the Zodiac”, come rivedere la serie animata nata dal manga di Masami Kurumada, andata in onda per la prima volta dal 1986 al 1989 per un totale di 114 episodi (qui l’elenco completo)? La scorsa primavera Amazon Prime Video ha acquisito i diritti per la storica prima saga, disponibile sul canale tematico “Anime Generation” (e c’è anche un remake in 3D su Netflix), ma c’è un modo molto più easy per ripercorrere le avventure degli iconici personaggi Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix. L’idea è di @Elix_SaintSeiya, che si presenta come “Appassionato di Saint Seiya / I cavalieri dello Zodiaco”: ha oltre 7800 follower e più di 148.000 “Mi piace”. Nel suo profilo pubblica ordinatamente le puntate della serie animata in pillole da pochi minuti. Un modo, per chi non lo conoscesse, per scoprire uno degli anime che ha più segnato la generazione Anni ’90 in Italia e non solo, mentre chi ne è già appassionato può farsi un bel ripasso delle avventure dei cinque ragazzi giapponesi – Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki – allenatisi per diventare Saint: i guerrieri consacrati alla dea Atena lottano per proteggere l’umanità e il pianeta Terra dagli attacchi delle altre divinità.

Nel frattempo l’attesa è tutta per Knights of the Zodiac, film live-action in uscita per Toei Animation: l’appuntamento nei cinema giapponesi è per il 28 aprile, mentre non ci sono ancora informazioni sulla distribuzione nel resto del mondo. La trama racconta di una dea della guerra che si reincarna nel corpo di una ragazzina, mentre l’orfano di strada Seiya scopre di essere destinato a proteggerla e salvare il mondo, ma solo se riuscirà ad affrontare il proprio passato e diventare un Cavaliere dello Zodiaco. A dare il volto al protagonista Seiya/Pegasus sarà Mackenyu, attore giapponese già nel cast di “Pacific Rim: Uprising”, mentre Madison Iseman, già vista in “Jumanji – Benvenuti nella giungla”, interpreterà Sienna, una giovane ragazza che cerca di controllare i propri poteri divini, che sarà aiutata da Seiya.