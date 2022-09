Chi sono gli “influencer del sesso”, da TikTok a Instagram

Non solo SillySissi: ecco chi sono i profili da seguire sui social se volete sentir parlare di sesso, tra ironia e competenza

In attesa del ritorno di SillySissi, tiktoker molto amata per la sua capacità di parlare di sesso senza pregiudizi e senza tabù, chi seguire sui social? Chi sono gli influencer del sesso? Da Instagram a TikTok, eccoli tutti: ci sono vip e non vip, medici e psicologi, ma anche persone che semplicemente sanno cogliere e condividere i pensieri di tanti follower, invitandoli a liberarsi della vergogna con cui tanti si avvicinano a questi temi.

Cominciando dai famosi, Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, si è da tempo ritagliata uno spazio dedicato a questi argomenti, la sua “rubrichetta”. In diretta su Instagram risponde con grande ironia alle domande dei follower, ritrovandosi spesso al centro di polemiche hot, che ultimamente l’hanno spinta a decidere di sospendere tutto, almeno per un po’.

Chi seguire allora? Nicola Macchione è un medico urologo, che conta su Instagram (md_urologist) oltre 75 mila follower, autore del volume “Il sesso semplice”, da poco in libreria: sul web ogni giorno affronta tematiche legate alla salute sessuale con un taglio divulgativo originale, invitando a vivere l’intimità con la giusta soddisfazione e ricordando quanto è importante educare i giovani alla sessualità e alla prevenzione”.

Poi c’è “Memorie di una vagina”, alias Stella Pulpo, blogger e scrittrice, che ha iniziato trattando tematiche come il body shaming e la parità di genere sul suo sito. Nel 2019 ha scritto insieme Giulia De Lellis il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Da poco ha inaugurato la rubrica “In che sesso?”, che “mi piacerebbe portare avanti nei prossimi mesi, nella quale parlare CON voi (non solo A voi) di corpo, piacere, desiderio, fantasie, incertezze, disfunzioni, ansie vecchie e nuove, pratiche erotiche, consumi e costumi sessuali dell’oggi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella Pulpo (@memoriediunavagina)

Quello di virgin & martyr, invece, è un progetto collettivo, che punta a “rinnovare e diffondere l’educazione sessuale, socio-emotiva e digitale”. Un progetto di comunicazione ed educazione per una sessualità libera e consapevole, uno spazio sicuro e protetto dove gli adolescenti possono esprimersi e trovare risposte.

Daniel Giunti, psicologo, sessuologo e presidente del Centro Integrato di Sessuologia Clinica “il Ponte”, è il creatore di @sessuologia, che ha oltre 420 mila followers: “Quella della sessualità è una materia delicata e bisogna avere una certa professionalità per poterne parlare, si potrebbero veicolare dei messaggi scorretti anche in buona fede”.

Francesca Inghirami, psicologa e consulente sessuale, i presenta come sex therapist ed educatrice sessuale sul suo profilo: “Prenditi cura della tua sessualità, non avere paura”, il suo invito ai follower.