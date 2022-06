Chi fa i soldi con gli influencer digitali in Italia e nel mondo?

Le prime influencer virtuali in Italia sono arrivate. Un fenomeno molo diffuso in America e Giappone. Chi c’è dietro questa nuova frontiera del marketing?

Nel mercato giapponese ed americano sono così diffuse da non essere considerate una novità, in Italia invece stanno muovendo i primi passi. Sono gli influencer digitali, ovvero CGI, computer generated influencer, fatte interamente di pixel e intelligenza artificiale. Nella realtà non esistono, anche se a primo impatto potremmo non accorgercene, perché sono assolutamente reali, forse solo un po’ photoshoppate, ma chi ci fa ancora caso ormai?

Gli influencer digitali sono la nuova frontiera del marketing e si affiancheranno presto a quelli reali anche nel nostro Paese, rubando loro follower e offrendo ai brand alcuni vantaggi, tra cui un controllo completo sui contenuti, essendo il loro comportamento programmato a tavolino, e nessun rischio di cattiva reputazione, dato che non c’è un passato scomodo da far dimenticare oppure che potrebbe emergere all’improvviso, come accade con i vip.

La carica dei Virtual Youuber

Tra l’altro, se di solito gli influencer virtuali sono ritratti in modo statico, Giappone e America sono già un passo avanti: non solo immagini, ma anche dirette video, chat live, karaoke e clip musicali. Sono i Virtual Youtuber, attivi su piattaforme video e live streaming, creati da Hololive oppure VShojo, agenzie di servizi di V-Tubing, leader rispettivamente in Giappone e negli Stati Uniti.

Come spiega Flu Agency, agenzia italiana specializzata in influencer marrketing, che cita un report di HypeAuditor, l’audience di un influencer virtuale è prevalentemente femminile, di età compresa tra i 18 e i 34 anni (44.76%), con un buon seguito anche da parte del target 13-17 anni (14.64%). Il 16% dei virtual influencers partecipa a progetti NFT ed ha un engagement rate tre volte maggiore rispetto agli influencer tradizionali grazie alla curiosità che comunque è in grado di suscitare.

Influencer digitali: chi ci guadagna?

Ma chi c’è dietro gli influencer digitali, pronto a guadagnare vendendo ai brand l’immagine di questi personaggi inesistenti, ma influenti?

Lil Miquela, per esempio, è una 19enne influencer americano-brasiliana, top model e musicista, comparsa accanto a Bella Hadid nella pubblicità di Calvin Klein. È stata creata da Brud, società con sede a Los Angeles e specializzata in intelligenza artificiale e robotica.

Noonoouri, dal volto chiaramente non umano a differenza di altri virtual influencer, è nata invece dalla mente di Joerg Zuber (direttore creativo e CEO dell’azienda di branding e design Opium) ed è gestita dall’agenzia di modelle IMG worldwide. Ha anche lei 19 anni e collabora con i grandi marchi di tutto il mondo. È vegana, fur free e molto impegnata in diverse campagne di attivismo sociale ed empowerment femminile.

Influencer digitali in Italia: chi sono?

In Italia ci sono Eli e Sofi, le prime due gemelle virtuali: capelli rossi e occhi verdi, siciliane di origine, amano i viaggi e la scoperta di posti nuovi, naturalmente vestono griffato. A giugno 2022 hanno raggiunto 42k follower su Instagram. Hanno una creator donna, esperta di digitale ed organizzatrice di eventi, che però per ora non vuole svelare la sua identità.

𝗡𝗲𝗳𝗲𝗹Ə si definice invece si definisce sul suo profilo “ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ɪᴍᴘᴇʀғᴇᴄᴛ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ ᴡᴏᴍᴀɴ”, bellissima ma imperfetta, insomma. Su Instagram dal dicembre 2021, è stata realizzata in computer grafica 3D da tre giovani torinesi – Filippo Boschero, Laura Elicona e Luca Facchinetti – con l’obiettivo di dare voce alla diversità e al concetto di imperfezione.

E poi c’è Zaira, nuova meta influencer italiana creata da Buzzoole, MarTech (da Marketing Technologies) company specializzata in tecnologie e servizi per l’influencer marketing. A differenza dei virtual influencer, lei vive nel metaverso di The Nemesis, da cui si muove per esplorare la Terra: la sua testimonianza si può trovare sul suo account Instagram. Zaira ha un’età poco identificabile, tra i 18 e i 24 anni, e la sua bellezza viene definita genderless.