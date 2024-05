Chi è Samuele Samu Colajanni, doppiatore “alla DMAX” su TikTok

Scorrendo la bacheca TikTok, potreste improvvisamente credere di essere finiti su DMAX. Avete in mente quel particolare stile di doppiaggio dall’americano all’italiano, che accompagna tanti dei programmi cosiddetti “factual” trasmessi su questo canale tv? Ecco, Samu Colajanni, tiktoker da ben 800.000 follower e oltre 23,5 milioni di like, “parla” esattamente così. Vediamo chi è.

Chi è Samu Colajanni, tiktoker doppiatore “alla DMAX”

Samuele – detto Samu – Colajanni è un giovano attore, doppiatore e vocalist, originario di Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Definisce la sua voce “giovanile, sensuale, avvolgente, energica, fresca, versatile”. Di sicuro è identica a quella che si può ascoltare su DMAX… O forse è proprio la stessa? Di fronte ai follower che glielo chiedono su TikTok non conferma e non smentisce. Certo è che sa imitare perfettamente il tono e lo stile di doppiaggio del canale di Discovery Italia. Nella sua bacheca si possono ritrovare una serie di personaggi ricorrenti, che ripropongono con ironia momenti di vita quotidiana e situazioni da sitcom americana.

I personaggi di Samu Colajanni

Tra i personaggi a cui Samu Colajanni dà vita, c’è Sam Lewis, originario del Kentucky, che ha un fratello/amico/collega (dipende dalle situazioni…) di nome Derek, a cui dà sempre la voce e il volto Daniele Calise, un altro tiktoker doppiatore alla DMAX, che spesso affianca Samu nelle sue scenette, da quella al McDrive a quella in sala operatoria, dimostrando come con la voce, e con la recitazione, si possa trasformare una litigata sotto la pioggia per un McDonald’s in una scena tragica. Oltre agli amici tiktoker, tra cui @Matilda con la A e @Danny (si dice denni), Samu arruola tutta la famiglia: nei suoi video appaiono il papà, la mamma e persino il nonno e la nonna, che gli fanno da spalla nei vari #POV che lui lui realizza.

@dani.w0rld Quando la pioggia rende ogni conversazione emozionante – Parte 2 ♬ suono originale – Daniele Calise

“Mi chiamo Bear Grylls”

Tra i personaggi più riusciti di Samu Colajanni, poi, c’è l’imitazione di Bear Grylls, il protagonista del programma DMAX ‘Sopravvivi se ci riesci’, in cui “vive avventure straordinarie mostrando come sopravvivere ad esperienze estreme, al limite della morte”. Samuele Colajanni ne fa la parodia, fingendo, per esempio, di dover sopravvivere in un parco cittadino come fosse la foresta dell’Amazzonia.

“Doppiami la vita”

Samu Colajanno esibisce poi la sua ironia come creator e la sua bravura come doppiatore anche in numerose altre tipologie di video, come quelli della serie “Banco dei pugni”, anziché “dei pegni”, oppure quelli in cui si fa mordere dagli animali (finti) più pericolosi al mondo o, ancora, quelli in cui legge i cartelli stradali con la voce alla DMAX oppure doppia in diretta la televisione. Tra le centinaia di migliaia di tiktoker che lo seguono, c’è chi lo critica, accusandolo di ridicolizzare una professione complicata, e chi si mette a fare il dibattito sulla differenza tra doppiaggio e voice over. Ma sioprattutto c’è chi lo apprezza, chi gli suggerisce le scene da realizzare nei prossimi post (per esempio, “doppiatori DMAX in pizzeria”) e chi ne è proprio fan sfegatato, come la follower che gli chiede “Doppiami la vita, Sam”. “Sei un grande, fratello”, potrebbe rispondergli Derek con quella tipica voce american style.