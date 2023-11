Terremoto ChatGPT: OpenAI licenzia il co-fondatore e CEO Sam Altman. “Ha mentito”

Una inaspettata notizia ha scosso ieri la Silicon Valley: Sam Altman, amministratore delegato e co-fondatore di OpenAI, è stato estromesso dalla sua stessa azienda dopo che il consiglio di amministrazione lo ha accusato di “non essere stato costantemente sincero nelle sue comunicazioni”. Un licenziamento che equivale a un terremoto per la regione della California settentrionale che è un centro globale per l’alta tecnologia e l’innovazione. Negli ultimi anni, infatti, dopo il lancio di ChatGPT, il popolarissimo chatbot sviluppato da OpenAI, Sam Altman è diventato uno dei dirigenti del tech più visibili al mondo e uno stimato esperto di Intelligenza Artificiale.

In una dichiarazione di venerdì 17 novembre pubblicata sul sito web, intitolata “OpenAI annuncia la transizione della leadership”, il consiglio di amministrazione della società ha dichiarato che non ha più fiducia nella capacità di Sam Altman di guidare la società e ha affermato che una nuova leadership è “necessaria”. Sam Altman lascia così la carica di amministratore delegato e abbandona anche il consiglio di amministrazione, mentre Mira Murati, Chief Technology Officer dell’azienda, assume il ruolo di CEO ad interim, con effetto immediato.

“La partenza di Altman fa seguito a un processo di revisione deliberativa da parte del consiglio, che ha concluso che egli non è stato coerentemente sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio, ostacolando la sua capacità di esercitare le proprie responsabilità. Il consiglio non ha più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare OpenAI”, si legge nella nota, anche se non è chiaro ciò che Altman avrebbe presumibilmente nascosto al cda.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023