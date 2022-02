Chi è Erika Mandraffino, Director Comunicazione Esterna ENI

Erika Mandraffino è Director della Comunicazione Esterna di ENI dal 1° novembre 2020: a lei il compito di comunicare al meglio la svolta sostenibile del gigante dell’energia italiano.

Chi è Erika Mandraffino: carriera e vita privata

Erika Mandraffino è nata a Siracusa nel 1972 ed è madre di due figli.

Ha vissuto a Londra quasi ininterrottamente dal 1991 al 2005: dopo la laurea in European Business Administration conseguita nel 1995 nella capitale inglese alla Regent’s University, ha iniziato la sua carriera come consulente di comunicazione corporate e finanziaria presso Ludgate Communications dove ha lavorato dal 1996 al 1999.

Dal 2000 al 2001 ha lavorato come consulente di comunicazione alla Barabino & Partners a Roma.

Dal 2001 al 2006 ha lavorato come Direttore presso Brunswick Group a Londra, gestendo la comunicazione internazionale di clienti europei (in Italia, Spagna, Olanda, Portogallo) durante situazioni di crisi, fusioni, acquisizioni e nel processo di quotazione in borsa.

L’arrivo in Eni nel 2006

In Eni Erika Mandraffino (qui il profilo Linkedin) approda la prima volta nel 2006 come capo ufficio stampa finanziario ed internazionale, per poi diventare responsabile di tutte le media relations di Eni dal 2011 al 2013.

Da ottobre 2013 a febbraio 2015 è stata Senior Vice President Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Saipem, dove ha costruito la struttura di relazioni esterne a diretto riporto dell’amministratore delegato e gestito la comunicazione dell’azienda in un periodo di crisi.

Il ritorno in Eni nel 2015

Nel 2015 e’ stata richiamata in Eni come Senior Vice President Rapporti con i Media ed Editoria Aziendale, incarico ricoperto fino ad aprile 2016 quando ha assunto il ruolo di Senior Vice President, Rapporti con i Media e Social Network.

Da settembre 2018 ha ricoperto la carica di Senior Vice President Media Relations and Crisis Communication.

Dal 1° luglio 2020 è stata Director Media Relation di Eni a diretto riporto del CEO fino a ricoprire il ruolo attuale. E’ Director della Comunicazione Esterna di ENI dal 1° novembre 2020, dopo aver raccolto il testimone di Marco Bardazzi, che ha lasciato l’azienda dopo quasi sette anni a capo della Comunicazione e Relazioni esterne.

E’ stata inoltre Presidente di Versalis S.p.A da maggio 2018 fino a gennaio 2021.

Dal settembre 2021 è visiting fellow alla Saïd Business School presso l’Università di Oxford.