Ces Las Vegas 2022 novità, la mappa del futuro è qui: Nft, Metaverso, auto elettriche

L’aumento dei contagi Covid negli Stati Uniti ha piegato, ma non fermato, il Ces Las Vegas 2022. Il Consumer Electronic Show si svolge dal 5 al 7 gennaio (chiusura anticipata di un giorno) ed è decimato dalle defezioni dei colossi dell’hi-tech, come Amazon, Microsoft, Intel, BMW, General Motors, che hanno preferito ritirarsi o ridurre la presenza. La fiera è però andata avanti, tra eventi in presenza e conferenze online. La mappa del futuro, tra auto, tecnologia, Nft e Metaverso (che cos’è e come sarà nel 2022), è stata disegnata.

Vediamo allora le principali novità dal Ces Las Vegas 2022.

Ces Las Vegas 2022 novità: metaverso, Nft, smarthpone

Smartphone pieghevoli

Come saranno gli smartphone pieghevoli del futuro? Lo ha svelato Samsung con Flex Note e Flex Slidable. Il primo è un modello a tre schermi, che può passare da un pannello da 13 ad uno di 17 pollici: diventa così inutile portarsi dietro un tablet o un portatile.

Il secondo, destinato a un uso più “di massa”, nasconde sotto il display principale un secondo schermo più piccolo che scorre per ampliare la superficie touch dello smartphone.

Intanto, tra pochi giorni in Italia si potrà prenotare il Galaxy S21 Fe,”fan edition” del top di gamma S21 dello scorso anno, con schermo Amoled da 6,4 pollici, processore della gamma S21, fotocamera a triplo obiettivo e connettività 5G.

Nft come opere d’arte da vedere in tv

Sempre da Samsung arriva un’altra novità, stavolta legata agli Nft: saranno le nuove smart tv a mostrare i non-fungible token legati all’arte grazie alla piattaforma “Nft Aggregation Platform”, presto disponibile per la gamma di MicroLed, Neo Qled e The Frame. Su questi televisori si potrà navigare tra i principali siti che offrono Nft e aggiungere le opere alla propria collezione personale, che farà da sfondo quando l’apparecchio elettronico non viene utilizzato.

Anche le cornici smart Meural targate Netgear sono state aggiornate in questa direzione e potranno caricare quadri Nft. Come portare l’arte digitale in salotto, insomma.

Microsoft si butta sul Metaverso insieme a Qualcomm

Già da tempo sappiamo che Microsoft sta lavorando a Mesh, la risposta al metaverso di Meta, sui cui poterà anche l’app di collaborazione professionale Teams.

Ma ora l’azienda ha anche annunciato una collaborazione con Qualcomm per lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati al metaverso. Per esempio, la fornitura di chip progettati appositamente per i prossimi occhialini e visori di realtà mista (mixed reality).

Ces Las Vegas 2022 novità: auto

Da Togg e Pinfinfarina il suv elettrico, connesso e intelligente

Il produttore turco Togg, nato da una joint venture tra Anadolu Group, BMC, Kok Group, l’operatore telefonico Turkcell e Zorlu Holding, debitta nel settore auto con il suv progettato in Italia con Pininfarina.

La filosofia della “Togg Use-Case Mobility” è quella di unire i vantaggi della mobilità elettrica a quelli della guida autonoma e connessa. Un’auto elettrica, connessa ed intelligente. Dall’abitacolo si potrà accedere sia a contenuti prelevati da internet (info traffico, meteo, etc) sia a quelli che riguardano la vita personale (ciclo della lavatrice, ordini di e-commerce, etc).

Ces Las Vegas 2022 novità: i gadget più cool

The Freestyle, il proiettore per portare l’intrattenimento sempre con sé

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di un nuovissimo proiettore portatile dedicato all’intrattenimento. “The Freestyle” è dotato di tecnologia e flessibilità mai viste, che permettono di offrire immagini ottimali e un intrattenimento senza limiti ai consumatori che desiderano portare con sé ovunque i propri contenuti audio-video preferiti. The Freestyle si rivolge alle generazioni Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile un proiettore, altoparlanti intelligenti e un sistema di illuminazione ambientale. The Freestyle pesa solo 830 grammi e trasforma con facilità ogni stanza in una sala cinematografica. A differenza dei proiettori compatti tradizionali, The Freestyle ruota fino a 180° grazie al supporto versatile e consente sempre una riproduzione video in alta qualità: su un tavolo, sul pavimento, sulle pareti o perfino sul soffitto, senza bisogno di schermi aggiuntivi.

La serra idroponica nel salotto di casa

Agricoltura sostenibile, prodotti a km zero, etc etc? Superati ormai. Ora l’orto entra direttamente dentro casa grazie alla serra idroponica domestica presentata dalla la startup francese Urban Cuisine: Potager d’intérieur Connecté (Orto da Interno Connesso) è dotata di sistema di irrigazione e Led per coltivare fino a 16 tipi di piante contemporaneamente e promette di rivoluzionare il modo di fare la spesa….