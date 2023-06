Bollicine, caramello e spie: il piano di Shannon You per rubare il segreto della Coca Cola

Un caso di spionaggio intercontinentale si nasconde dietro la storia di Coca Cola e Shannon You, condannata per aver rubato un segreto commerciale da 120 milioni di dollari per una società sostenuta dal governo cinese

Perché questo articolo ti dovrebbe interessare? Se anche tu hai sempre sentito parlare della formula segretissima della Coca Cola, scoprirai come un sorso della bevanda più famosa al mondo sia molto più… saporito di quanto tu possa immaginare.

La formula segreta della Coca Cola è una delle leggende più intriganti al mondo. Da sempre fantastichiamo su una serie di ingredienti speciali, dosati sulla base di un equilibrio studiatissimo. In realtà, pare che la vera differenza stia nientemeno che nel materiale di cui sono rivestite internamente le lattine bianche e rosse che campeggiano sugli scaffali dei supermercati nei cinque continenti.

Le aziende in grado di produrre questo materiale, che influenza il sapore e l’effervescenza della bevanda, sono pochissime: per selezionare la migliore, Coca Cola nell’ormai lontano 2012 ha assunto Shannon You, chimica cinese naturalizzata americana, famosa per la sua bravura. La sua storia, come racconta Bloomberg, svela gli intrecci legati allo spionaggio industriale nel paese del Dragone.

La storia di Coca Cola e Shannon You

Ma andiamo con ordine. Nell’estate 2017 Coca Cola sta licenziando 1.200 persone nell’ambito di un piano di ristrutturazione necessario a fronteggiare la concorrenza. Per tutelarsi dalla fuga di informazioni proprietarie, il colosso americano ha un software che traccia l’utilizzo dei dati dei dipendenti. Shannon You, assunta dal dicembre 2012, è tra coloro che perderanno il posto di lavoro, ma anche tra le persone messe sotto stretto controllo dall’azienda, perché conosce molti segreti. L’8 agosto lascia il quartier generale di Atlanta con un bagaglio pieno di dati delicate, perché riesce a eludere i controlli: se il computer impedisce di copiare i file su una memoria usb, nulla vieta di fotografarli oppure di trasferirli sul cloud personale. Così fa l’ingegnera chimica, portandosi via formule che valgono 120 milioni di dollari.

Cos’è il BPA nelle lattine di alluminio

Il progetto è quello di lanciare un’attività in Cina, approfittando di un bando per startup sostenuto dal governo. In particolare, vuole di fondare un’azienda di rivestimenti smaltati privi di bisfenolo A o BPA, composto utilizzato per ridurre la perdita di sapore e prevenire la corrosione delle lattine, accusato di mettere potenzialmente a rischio la salute dei consumatori. Obiettivo? Rompere il monopolio americano nel settore, naturalmente.

Shannon You colta in flagante

Ma non ha scelto le persone giuste a cui affidarsi. I suoi soci non si fidano di lei e non credono che lei abbia davvero i rivoluzionari segreti industriali che sostiene di possedere e l’affare naufraga. Nel frattempo la donna trova lavoro alla Eastman Chemical, ma nel giugno 2028 viene sorpresa a rubare informazioni anche lì.

Arrestata nel 2019, viene processata nel 2020 e nel maggio 2022 a Greeneville, nel Tennessee, viene condannata a 14 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al furto di segreti commerciali, spionaggio economico e frode telematica.

Come si è chiuso il caso Coca Cola – Shannon You

“Quando le aziende investono enormi quantità di tempo e denaro per sviluppare tecnologie di livello mondiale, i risultati dei furti di tali informazioni sono devastanti”, ha dichiarato l’assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione criminale del Dipartimento di giustizia. “In questo caso l’imputato intendeva non solo arricchire se stessa e i suoi partner con sede in Cina, ma anche il governo cinese. Crimini simili minacciano sia le aziende vittime che la sicurezza economica della nazione nel suo insieme. Questo caso dovrebbe servire da monito per coloro a cui sono affidati preziosi segreti commerciali: se violi la legge, sarai punito”.