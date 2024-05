Chi è Jacopo D’Alesio, alias Jakidale o TechDale: il tiktoker che vi porta nel futuro

I videogiochi del futuro? In Cina sono già realtà e… Altro che Fortnite! Nel Paese del dragone si vedono bambini giocare con armi giocattolo, a cui sono attaccati degli smartphone: un laser game nel mondo vero, praticamente. I giovani giocatori indossano una casacca con un QR code per il reciproco riconoscimento, mentre in giro per la città ci sono altri codici QR per l’identificazione degli obiettivi da abbattere o da catturare. “Si riesce a giocare in un centro commerciale come se fosse una mappa di Call of Duty: fighissimo, ma anche un filo inquietante vedere bambini che si spostano nel mondo vero come fossero soldati. C’è anche chi dice che sia un grande piano della Cina per addestrare i futuri combattenti… Vero o noi, sicuramente questa è l’evoluzione dei videogiochi. Appena arriva in Italia organizziamo un death match. Fatemi sapere se ci siete!”. Parola di Jacopo D’Alesio, ovvero il volto e la mente che sta dietro il canale TikTok TechDale, che conta oltre 200.000 follower e 4.3 milioni di ‘Mi piace’”. “Tech is everywhere” è il suo motto, come dimostra nei suoi post, che spaziano da un argomento all’altro, pur avendo sempre come filo conduttore le invenzioni in campo tecnologico. Ma chi è Jacopo D’Alesio alias TechDale o Jakidale esattamente?

Chi è Jacopo D’Alesio alias TechDale o Jakidale

Jacopo D’Alesio è un content creator 24enne, molto conosciuto nel mondo dei social, dove ha iniziato a condividere contenuti già nel 2014 dedicandosi ai videogiochi, la sua grande passione. Oggi ha due identità digitali, per così dire. Il suo nickname storico è Jakidale, a cui poi ha affiancato nel 2021 il brand TechDale. In questo modo è presente con vari profili su molteplici piattaforme, come Instagram, Telegram, Tiktok, Twitter, Linkedin, Facebook e Spotify.

La differenza? Con TechDale si dedica solo al mondo della tecnologia: “Prodotti, guide, recensioni, tutorial, unboxing, gadget di tutti gli ambiti tech, dalla stampa 3d alla domotica, dagli smartphone ai mezzi elettrici”. Con Jakidale (775.000 followers e 9.7 milioni di like su TikTok; 2 milioni di iscritti solo su YouTube) si sbizzarrisce su altri temi e racconta anche momenti di vita personale, dal viaggio ad Abu Dhabi alla pizza cucinata in realtà virtuale. In questo caso nella sua bio su TikTok si legge: “Da grande voglio fare l’astronauta”.

Le ultime invenzioni tech

Seguire Jacopo D’Alesio è un po’ come fare un viaggio nel futuro, e anche nel passato. Per esempio, sapere come funziona la fisher pen, inventata negli Anni 60 (e costata un milione di dollari) per consentire agli astronauti di poter scrivere in assenza di gravità? Oppure sapete che presto potrebbero entrare in commercio delle lenti a contatto smart in grado di fare fotografie e di vedere quello che vediamo con i nostri occhi? Non solo. Jacopo D’Alesio alias TechDale è entrato in “uno dei posti più incredibili mai costruiti dall’umanità, il CERN, dove l’infinitamente grande incontra l’infinitamente piccolo e dove si esplorano i confini della conoscenza umana”: ai follower mostra com’è fatto il gigantesco laboratorio in cui si studia cosa è successo dopo il Big Bang. E ancora, il tiktoker svela come è possibile clonare i propri parenti defunti con l’Intelligenza Artificiale: “In Cina costa solo 2,5 euro. Non ci credete? Vi spiego il segreto. Ma prima seguitemi. A meno che non vogliate essere clonati anche voi”. A buon intenditor…