Assogestioni, gli occhi sui cda e il potere silenzioso dei gestori

In sintesi, Assogestioni agisce come una voce collettiva per le società di gestione del risparmio in Italia, cercando di influenzare le dinamiche del settore e di promuovere un ambiente regolatorio favorevole cercando di preservare un’equità gestionale e l’arrivo di solidi dividendi alla sua base. Spesso, come è successo in assemblee come quella di Terna, le liste di maggioranza non mancano di arruolare Assogestioni come alleato per costruire il loro sistema di governance.

Assogestioni può in questo modo agire come rappresentante principe degli interessi collettivi delle società di gestione del risparmio. Questo coinvolge il monitoraggio delle normative, la promozione delle migliori pratiche del settore e la difesa degli interessi comuni delle Sim. Custodi del valore del risparmio, le Sim rappresentano una sfera diversa rispetto a quella della grande finanza e del capitale pubblico. Un terzo mondo partecipato dai risparmi di molti cittadini e che chiede spazio e visibilità. Ricordando che ogni posto in assemblea può voler dire influire sulla destinazione di milioni di euro o sulla supervisione dell’operato di importanti società. Da cui dipende la stabilità del sistema economico italiano e, dunque, delle stesse Sim.