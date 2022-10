Zoe Cristofoli, chi è la fidanzata di Theo Hernandez: vita privata, figli, Corona

Chi è Zoe Cristofoli, nota ai più come la fidanzata di Theo Hernandez. Scopriamo qualcosa in più sulla modella e influencer veronese.

Chi è Zoe Cristofoli, modella e influencer fidanzata con Theo Hernandez. La compagna del terzino del Milan, nota anche come la Tigre di Verona, ha avuto molte relazioni in passato con personalità celebri.

Chi è Zoe Cristofoli, carriera e vita privata della modella fidanzata di Theo Hernandez

Nata a Verona il 7 settembre 1996, Zoe Cristofoli ha 26 anni ed è una nota modella, dj e influencer, conosciuta a molti tifosi milanisti come la fidanzata di Theo Hernandez.

Negli anni si è guadagnata il soprannome di Tigre di Verona grazie al suo stile hardcore e gli innumerevoli tatuaggi sul suo corpo. Grazie al suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1 milione di follower, la Tigre è riuscita a crearsi il suo spazio nel mondo della moda. Ha posato per molti brand di spicco in servizi fotografici sia in Italia che all’estero. Fa inoltre un’apparizione nel videoclip del brano Come se non ci fosse un domani di Omar Pedrini.

LEGGI ANCHE: Rapina Theo Hernandez, la paura di Zoe Cristofoli: “Voglio giustizia”

Vita privata: la storia con Theo, Fabrizio Corona, figli

Zoe Cristofoli è fidanzata da diversi anni con il terzino del Milan Theo Hernandez.

La Tigre di Verona e il laterale rossonero vivono insieme in una villa a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Nell’aprile del 2022 nasce il primo figlio della coppia, Theo Junior.

View this post on Instagram A post shared by ZOE (@zoe_cristofoli)

In passato Zoe Cristofoli è stata legata sentimentalmente a diverse personalità del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ha avuto relazioni con l’ex tronista Andrea Cerioli, l’ex portiere del Frosinone Francesco Bardi, l’imprenditore Luca Danese e infine l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. I due si conoscono nel 2018, con Zoe che lavora come modella per il brand Adalet, di proprietà di Corona. La relazione dura solo pochi mesi, a causa, a quanto sembra, dell’infedeltà dell’ex fotografo.