Le migliori città in Europa per una dieta vegana

Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono una dieta vegana e che si avvicinano al mondo del plant-based e così ecco una classifica dei migliori posti in Europa per un viaggio all’insegna del veganesimo. La ricerca ha classificato Londra come la città numero uno per una dieta vegana in Europa, seguita da Parigi al secondo posto e Berlino al terzo. L’Italia invece ancora arranca un po’, ma si conquista comunque il posto nella top 30, con Milano al 21esimo posto e Roma al 26esimo.

Per determinare la classifica, loveholidays ha valutato oltre 50 città in quattro categorie: la quantità di ristoranti vegani, il numero di negozi e festival plant-based in ogni città e, infine, il numero di ristoranti con una stella Michelin Verde – un premio che riconosce i ristoranti per le loro pratiche sostenibili e d’innovazione.

Le città vegane

Londra è in cima alla classifica, con un punteggio totale di 3.429 (su 4). La capitale del Regno Unito ospita ben 194 ristoranti vegani e 81 negozi plant-based. La città ospiterà anche tre festival completamente vegetali nel 2023.

Parigi si è classificata al secondo posto, con un punteggio di 2.557, che ha ricevuto in parte grazie ai suoi 95 ristoranti vegani e 6 ristoranti con una stella Michelin Verde.

Berlino è arrivata terza ed è ufficialmente la prima città tedesca per vegani, con un punteggio di 2.529. Con 7 ristoranti con stelle Michelin Verdi, Berlino ha un punteggio più alto in questa categoria rispetto a qualsiasi altra città in Europa.

Milano e Roma, si classificano rispettivamente al 21 esimo e 26esimo posto. Mentre Milano vanta 32 ristoranti vegani, la capitale ne ha soltanto 19. Entrambe comunque si conquistano la top 30 in tutta Europa andando a confermare l’Italia come un hotspot mondiale per il cibo, non solo tradizionale!

Altre città della top 30

Il Nord Europa si è classificato in alto nelle classifiche, con Helsinki, Stoccolma e Tallinn tutte classificate tra le prime 20.

Con le maggiori capitali Europee nella top 30, il veganesimo si conferma come un fenomeno in crescita in tutta Europa, e sicuramente che vedremo sempre di più nei prossimi anni.

Ecco le prime 30 città per una dieta vegana:

Rank Città Ristoranti

vegani Negozi

vegani Festival

vegani Ristoranti con

stella Michelin Verde Punteggio

totale 1 Londra 194 81 3 3 3.429 2 Parigi 95 17 3 6 2.557 3 Berlino 105 26 2 7 2.529 4 Barcellona 64 27 1 2 1.282 5 Amsterdam 68 10 1 3 1.236 6 Oslo 17 4 1 5 1.185 7 Copenaghen 21 2 0 6 0.990 8 Bristol 23 4 1 3 0.930 9 Atene 29 6 1 2 0.843 10 Madrid 50 20 0 2 0.790 11 Manchester 35 8 1 1 0.755 12 Praga 55 10 1 0 0.740 13 Helsinki 23 4 0 4 0.739 14 Bruxelles 19 10 1 1 0.698 15 Vienna 45 14 0 2 0.691 16 Stoccolma 25 6 0 3 0.632 17 Budapest 38 11 0 2 0.617 18 Tallinn 8 2 1 1 0.542 19 Monaco 28 9 0 2 0.541 20 Edimburgo 17 9 1 0 0.532 21 Milano 32 6 0 2 0.525 22 Lisbona 49 19 0 0 0.487 23 Dublino 8 7 1 0 0.461 24 Bucarest 2 5 1 0 0.405 25 Bratislava 7 2 1 0 0.394 26 Roma 19 9 0 1 0.352 27 Varsavia 54 5 0 0 0.340 28 Berna 6 6 0 1 0.248 29 Zagabria 12 3 0 1 0.242 30 Città di Lussemburgo 10 1 0 1 0.207

*Fonti:

Dati di Google acquisiti ad aprile 2023.

Festival – https://vegan.com/blog/ festivals/

Negozi, Ristoranti – https://www.happycow.net/

Stella Verde Michelin – https://guide.michelin.com/

**Metodologia:

I dati forniti classificano 30 città europee, in base all’accessibilità e a una varietà di opzioni a base vegetale. Per creare l’elenco, sono stati identificati diversi fattori per ogni città. Una volta raccolti i dati per ciascun fattore, i fattori sono stati normalizzati per fornire a ciascun fattore un punteggio compreso tra 0 e 1. I valori normalizzati sono stati quindi sommati, per dare a ciascuna categoria un punteggio totale. Le attività sono state quindi classificate dal più alto al più basso, in base al loro punteggio totale.

I fattori utilizzati sono i seguenti: