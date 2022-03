Will Smith, il fake delle scuse di Chris Rock e il boom della moglie su TikTok

Dopo il misfatto, la statuetta e le scuse. A tre giorni dalla notte degli Oscar, le polemiche per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock non si placano. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica, e di conseguenza i social network. Storie Instagram, hashtag di Twitter, post di Facebook e video di TikTok: i protagonisti della vicenda continuano ad essere di tendenza su tutti i social. Generando interazione e scatenando retroscena.

Un video discusso

Nei momenti immediatamente successivi ci si è interrogati sulla veridicità del gesto eclatante di Will Smith, che è di fatto stato confermato dall’attore stesso che si è scusato con l’Accademy e col mondo al momento della premiazione, e con Chris Rock il giorno successivo. Nelle ultime ore sta circolando anche un video in cui le scuse diventano reciproche, con anche lo schiaffeggiato che ammettere la propria parte di colpe.

Peccato che l’attore immortalato a parlare in maniera confidenziale con Will Smith non fosse Chris Rock. Basta una ripresa allargata del video – che ha superato oltre le 150mila visualizzazioni su YouTube e i 250mila like su TikTok, dove è stato postato da @soynathaliadorado – per capire che si ha a che fare con solo uno dei protagonisti dell’incidente.

Eppure non sono pochi i commenti degli utenti del social in voga tra i giovanissimi che analizzano in maniera divergente le immagini del video: c’è che chi si felicita della presunta riappacificazione tra i due attori e chi invece ritiene ingiustificabile il loro comportamento.

Laconico si erge un eroe che, compresa la bufala, commenta: è Denzel Washington.

Il boom di Jada Pinkett Smith

Anche la terza protagonista – messa in ombra dal confronto testosteronico e dalle parole dei due uomini – coinvolta nella vicenda, Jada Pinkett Smith,ha conosciuto un vertiginoso aumento di popolarità e di interazioni sui social. Soprattutto su TikTok

Sempre restando sulla popolare piattaforma di video, si può osservare il boom delle visualizzazioni dei contenuti dell’attrice. Jada Pinkett Smith, negli ultimi giorni dopo il misfatti non ha postato nulla, ma i suoi video sono diventati lo stesso virali.

Il suo canale vanta una ventina di video, i primi, postati tra l’inizio del 2020 e la fine del 2021, non vanno oltre le 700mila visualizzazioni. Numeri importanti, ma che non hanno nulla a che fare con quelli dei video più recenti: ognuno degli ultimi quattro video ha sfondato quota 10 milioni di views.

L’attrice, probabilmente scossa dall’ondata di polemiche e desiderosa di tutelare la proprio privacy, ha deciso di bloccare i commenti degli ultimi video.

In ogni caso, anche per quanto riguarda i like, i contenuti più recenti hanno conosciuto un’impennata. Dai 2 o 3mile “mi piace” dei primi video, si passa alle centinaia di migliaia di like generati dagli ultimi video.

Cosa è successo agli Oscar?

Will Smith è stato il protagonista assoluto della serata del Dolby Theater di Los Angeles dove si è svolta la 94esima cerimonia degli Oscar. L’attore statunitense ha portato a casa l’Oscar come migliore attore protagonista, ma anche come miglior pugile della serata.

Dopo alcune battute sul taglio di capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, che ha più volte parlato del suo problema di alopecia, Smith è salito sul palco e ha sferrato uno schiaffo al conduttore della serata Chris Rock. Tutti hanno pensato immediatamente a una gag ma poi si sono sentite anche le parole di Will Smith quando è tornato a sistemarsi in poltrona.

A mandare su tutte le furie l’attore sarebbe stata la battuta di Rock: “Ti stai preparando per il sequel del film Soldato Jane?”. Un commento che proprio non è piaciuto al marito. Ecco che poi, inquadrato l’attore, si sono sentite le sue parole: “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca”.

Le scuse

L’Academy ha annunciato lunedì che condurrà una revisione formale dell’incidente agli Oscar di domenica. Lo stesso giorno Will Smith si è scusato con Rock in un post su Instagram: