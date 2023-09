Manovra, il Governo cerca fondi anche nel gioco del Lotto

Il gioco del Lotto potrebbe essere della partita anche per ottenere soldi per la manovra di bilancio del governo di Giorgia Meloni. Per finanziare la prossima Manovra, infatti, il Governo in merito al gioco del Lotto starebbe infatti pensando di anticipare al 2024 l’asta per l’affidamento, operazione che consentirebbe di incassare almeno 800 milioni di euro. La concessione del gioco del Lotto, come anticipato da “Il Messaggero” , oggi è mano a un consorzio guidato da Igt e scade nel 2025. L’ultima gestione venne affidata sette anni fa, quando il governo bandì una gara con una base d’asta di 700 milioni (offerta finale fu di 770 milioni) Oggi, si potrebbe partire da almeno da 800 milioni, dal momento che negli anni la raccolta è aumentata.

L’incasso per lo Stato

In questo modo, nelle casse dello Stato entreranno già l’anno prossimo circa 400 milioni di euro, mentre i rimanenti arriveranno nel 2025.

Adeguamento delle tasse sui giochi