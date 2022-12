Vittorio Brumotti aggredito a Milano durante un servizio di Striscia La Notizia

Vittorio Brumotti ha rischiato grosso durante un servizio di Striscia La Notizia. L’inviato si occupa spesso di piazza di spaccio e questa volta si è trovato in un bosco della città di Milano dove ha scoperto una serie di spacciatori armati.

Vittorio Brumotti aggredito a Milano

Vittorio Brumotti è stato aggredito durante un servizio a Milano per la trasmissione di Canale 5 Striscia La Notizia. “Sono al parco delle Groane perchè in tanti ci hanno segnalato che proprio in questi boschi si vende cocaina h/24 con il take away della cocaina: arriva la macchina, si ferma.

Lo spacciatore esce dal bosco e dà la bamba. Abbiamo messo telecamere nascoste e ci siamo messi addosso una telecamerina”.

Paura durante un servizio di Striscia La Notizia

“A qualsiasi ora del giorno e della notte qui ti offrono cocaina. In mezzo alla natura ci offrono questa m…” spiega l’inviato. “Qua ci sono ragazzi che si vengono a rovinare la vita. So che non tocca a noi questo compito ma chiamati dai cittadini esasperati noi veniamo”, e poi il blitz in sella alla affezionatissima bicicletta nella piazza di spaccio.

“Andiamo a salutare i cavalieri del lavoro che vendono morte h24”. “Fate attenzione ragazzi”, avvisa l’inviato perché tra la boscaglia il presunto pusher mostra un machete con una lunga lama.

LEGGI ANCHE: Emanuela Orlandi, audio importante esce fuori: ecco il suo contenuto