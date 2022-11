Tutti i piloti a cena per salutare Sebastian Vettel, al suo ultimo gran premio di Formula 1. Una organizzazione dell’evento non facile, ma che ha riunito tutti i piloti.

Vettel, tutti a cena per il suo addio alla F1

Tutti a cena per salutare Sebastian Vettel, campione di Formula 1. L’evento è stato organizzato e pensato da Lewis Hamilton, che ha voluto lasciare un messaggio anche sui social in merito all’addio delle piste del pilota di F1.

Tutto ciò si è svolto nel giovedì di Yas Marina, prima di andare in pista per il weekend conclusivo della stagione di F1.

Vettel lascia la Formula 1 dopo aver corso in Red Bull, ma anche in Ferrari, dove purtroppo non è mai riuscito a diventare con la Rossa campione di Formula 1. La sua carriera è stata caratterizzata da alti e bassi, ma è sempre stato un pilota che è entrato nel cuore dei telespettatori.

Il messaggio di Hamilton sui social

Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha comunque voluto omaggiare il collega anche sui social, rimarcando anche il percorso fatto insieme in questi anni. “Abbiamo fatto molta strada come piloti e continuiamo a crescere come uomini. Nonostante ciò che può accadere in pista, cresciamo e miglioriamo ogni giorno. Ci riuniamo tutti per celebrare la vita e la straordinaria carriera di Seb in F1 è davvero una notte che non dimenticherò mai”.