Silvio Berlusconi ancora al San Raffaele: prolungato il ricovero

Silvio Berlusconi è ancora all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato la sera del 27 marzo a causa di alcuni dolori. Alcuni giornali, ma le notizie ancora non hanno conferma, parlano di un probabile episodio di aritmia. Stando a quanto è stato riportato da il Corriere della Sera, si prevedeva che l’ex premier sarebbe rimasto in ospedale (dove sarebbe arrivato autonomamente) per un paio di giorni, ma a quanto pare la permanenza nella struttura ospedaliera milanese sarà prolungata e per le dimissioni è ancora presto.

Si è venuti a conoscenza del fatto che a fare visita a Silvio Berlusconi sarebbe andato il figlio minore, Luigi, e martedì il fratello Paolo.

I precedenti

L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale a poco più di un anno fa, a gennaio 2022.

A fare visita a Silvio Berlusconi il figlio minore, Luigi, e martedì il fratello Paolo. Oltre la cancellata di via Olgettina 60, si vedono solo l’auto di scorta e una dei Carabinieri.