Santana ha un malore, sviene sul palco durante un concerto: come sta?

Come sta Santana dopo il malore: il chitarrista è svenuto sul palco durante un concerto in Michigan. Dopo aver ricevuto le prime cure, il musicista 76enne è stato portato d’urgenza in ospedale. Che cosa è successo?

Brutto spavento per i fan di Carlos Santana: il chitarrista messicano si è sentito male sul palco durante un concerto a Clarkson, nel Michigan. Dopo 40 minuti di esibizione, il musicista 76enne è svenuto all’improvviso, causando preoccupazione tra il pubblico.

Santana ha ricevuto le prime cure sul palco ed è stato poi portato via dall’auditorium del Pine Knob Music Theatre in barella. Il chitarrista ha provato a rassicurare i suoi fan salutandoli con la mano. Il concerto, per ovvi motivi di forza maggiore, è stato annullato. Alcuni spettatori hanno condiviso video dell’accaduto su Twitter, che sono subito diventati virali.

Santana dopo il malore: come sta il chitarrista messicano?

Inizialmente le parole degli organizzatori dell’evento hanno causato ulteriori timori sulle condizioni di salute di Santana. I responsabili del concerto avevano chiesto al pubblico di “pregare per Santana”, a loro detta affetto da “un grave problema medico“. Tali dichiarazioni hanno riportato alla mente i problemi cardiaci già affrontati dal chitarrista messicano nel 2021, che lo costrinsero ad annullare diversi concerti. Poche ore dopo, tuttavia, sono arrivate le rassicurazioni del suo staff.

Il manager dell’artista, Michael Vrionis, ha spiegato ai microfoni di CBS News che si è trattato di “un esaurimento da calore e disidratazione“.

I medici del pronto soccorso di McLaren Clarkston si sono presi cura di Santana, che ha ripreso conoscenza velocemente. Il suo tour nel Nord America subirà una battuta d’arresto a causa del malore: lo spettacolo di stasera al The Pavilion at Star Lake a Burgettstown, in Pennsylvania, è rimandato a data da destinarsi.