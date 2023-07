Veneto, maltempo danneggia i boschi del Cadore: i danni della tromba d’aria

Veneto, maltempo: una forte tromba d’aria si è abbattuta nelle scorse ore nei boschi di Cadore danneggiando la natura ma creando diversi disagi anche ai cittadini per la caduta di alberi e la forte grandine.

Veneto, maltempo danneggia i boschi del Cadore

Nella Regione del Veneto, una tromba d’aria con rovesci di grandine si è abbattuta nelle scorse ore danneggiando diversi tratti di bosco del Cadore e del Comelico. La Direzione Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige ha fatto sapere quanti interventi sono stati effettuati e gli ultimi aggiornamenti. “Sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito dal tardo pomeriggio di martedì l’Agordino, il Cadore e il Comelico provocando la caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti e dissesti statici. I vigili del fuoco hanno lavorato con 200 operatori del comando di Belluno, provenienti delle 6 sedi permanenti e dai 24 distaccamenti volontari con il supporto di squadre provenienti dai comandi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona: 7 le autoscale operative nel territorio. Aperti nella serata di martedì i COC (Centro Operativo Comunale) a Santo Stefano di Cadore e Calalzo“.

I danni della tromba d’aria

“Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia”, ha detto il presidente della Regione Luca Zaia. Su gran parte dell’area dolomitica bellunese, ha aggiunto Zaia, “si è scatenato un vento violento, accompagnato da grandine”. “Siamo al lavoro per definire i danni agli edifici”, ha spiegato. Danni anche a diverse auto parcheggiate all’esterno sia per gli alberi caduti sia per la forte grandine.

Sempre i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che “in corso questa mattina gli ultimi interventi per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti e degli alberi pericolanti. A Calalzo un centinaio di ospiti di una colonia sono stati spostati in zona sicura sempre nella stessa struttura a causa del parziale danneggiamento del tetto“.

