Valeria Marini, chi è l’ex marito Giovanni Cottone

È tra i primi imprenditori italiani a entrare (e credere) nel mercato cinese.

Nato il 12 luglio 1957, attualmente ha 66 anni ed è originario di Palermo. Ex socio di Paolo Berlusconi nella società Solari, per un periodo ha anche distribuito decoder. Nell'anno 2009, Cottone ritorna nuovamente sul mercato dell'elettronica, creando un'apposita divisione della Motom Italia Spa dedicata all'elettronica. La società cambia la sua denominazione in Motom Electronics Group Spa e rileva altri marchi importanti: Sansui e Akai.

Il matrimonio con Valeria Marini

Giovanni Cottone è l’ex marito di Valeria Marini. Nel 2013 i due, infatti, si sposano. Il loro matrimonio, tuttavia dura meno di un anno. Venne alla luce, infatti, che Giovanni Cottone si era già sposato in chiesa con un’altra donna, per cui la loro unione risultò nulla.

La delusione della showgirl

La showgirl si dichiarò molto ferita dalla vicenda: “La mia è stata una vicenda molto dolorosa, perché io sono profondamente cattolica. Io ho ottenuto la nullità delle nozze dalla Sacra Rota nel giro di quattro, cinque mesi, quindi in poco tempo per l’epoca, perché c’era un motivo valido, visto che prima del nostro matrimonio mio marito si era già sposato in chiesa in Sicilia e mi aveva mentito dicendo che le sue precedenti nozze erano state registrate solo al Comune”.