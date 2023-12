Un Amore con Accorsi e Ramazzotti: dove vedere, uscita, puntate, cast e trailer

Un Amore è la nuova serie tv che arriva sul piccolo schermo nel 2024. A guidare il cast ci sono Stefani Accorsi e Micaela Ramazzotti, insieme a un nutrito gruppo di attori italiani.

Un Amore con Accorsi e Ramazzotti: dove vedere e uscita

Un Amore è il titolo della serie tv che arriva su Sky nel febbraio del 2024. I protagonisti principali sono Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Si tratta di una storia d’amore divisa tra Bologna e la Spagna: una relazione che resiste al tempo e alla distanza fisica.

La serie è prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il ministero della cultura – direzione generale cinema e audiovisivo e con il sostegno della regione Emilia Romagna, attraverso Emilia-Romagna film commission.

Puntate e cast

Nel cast oltre alla Ramazzotti e Accorsi ci sono anche Alessandro Tedeschi (Blocco 181, Il Colibrì, Chiamami ancora amore) che interpreta Guido, il marito di Anna, Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze, Il Signor Diavolo) e Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, Non mi lasciare). Con loro anche Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna. E con la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?, La famiglia), che nella serie sarà Teresa, madre di Alessandro. In tutto sono sei episodi che verranno trasmessi per raccontare la storia d’amore.

Il trailer