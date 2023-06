Taranto, nubifragio terribile: tutti danni e il meteo previsto nel weekend

Taranto, nubifragio forte si è abbattuto nel pomeriggio di giovedì 1 giugno. Tanta paura e diversi danni, in particolare a una scuola. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla nelle prossime ore.

Taranto, nubifragio terribile: tutti danni

Nel pomeriggio di giovedì 1 giugno un terribile nubifragio si è abbattuto a Taranto, alla periferia Nord, in particolare nella zona del quartiere Paolo VI. La forte pioggia ha causato il crollo di parte del controsoffitto della scuola media Pirandello. Per fortuna non c’è stato nessun ferito ma solo tanta paura.

La copiosa pioggia ha causato diversi problemi alla viabilità con allagamenti: per le strade, auto in panne e traffico in tilt. Viale Cannata, una delle vie principali, è stata chiusa temporaneamente alla circolazione dei veicoli da parte delle forze dell’ordine. Parzialmente allagati anche gli uffici comunali situati nel quartiere. Problemi inoltre nella vicina area del centro commerciale: alcuni clienti sono rimasti bloccati nell’ipermercato a causa degli allagamenti.

Il meteo previsto nel weekend

Nella giornata di venerdì 2 giugno la Protezione Civile locale ha annunciato allerta gialla per temporali: “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale , sui settori interni, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Mentre per sabato 3 giugno sono previste “condizioni instabili, ma con fenomeni più instabili attesi nelle ore diurne”. Inoltre, la Protezione Civile nazionale nel suo bollettino di criticità per la giornata del 2 giugno ha annunciato allerta meteo gialla per rischio idraulico.

