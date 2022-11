Al Gf Vip 7 ci sono scintille tra Oriana e Antonino. I due, dopo che avevano iniziato ad avvicinarsi, si stanno ora sempre più allontanando a seguito di un diverbio che hanno avuto in merito a Luna, la figlia di Antonino.

Antonino e Oriana, scintille al Gf Vip dopo il flirt. Lui: “Mi pento”

Nella casa del Grande Fratello, Oriana e Antonino Spinalbese hanno avuto un diverbio che sta allontanando moltissimo i due.

Parlando della figlia di Antonino Luna, avuta con Belen, Oriana ha infatti detto ad Antonino queste parole. “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. Parole che, forse dette con leggerezza, non sono piaciute per nulla ad Antonino Spinalbese, che infatti non ha preso bene l’uscita. E le scuse di Oriana, a tal proposito, sembrano non bastare: “Mi sono espressa male.

Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male“.

La delusione di Antonino

Durante la notte Antonino Spinalbese ha raccontato l’accaduto a Patrizia Rossetti e Wilma Goich, dove ha fatto capire alle due concorrenti di essersi pentito di essersi lasciato andare.

“Non è la persona che cerco, l’ho capito – ha detto Antonino – Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi.

L’unica cosa che non doveva fare quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”.