I Leoni di Sicilia, serie tv con Miriam Leone: trama, cast, uscita, dove vedere e trailer

I Leoni di Sicilia è la muova serie tv con la regia di Paolo Genovese in uscita nelle prossime settimane. Con un cast italiano ben assortito arriva una storia tratta da un romanzo che racconta la Sicilia dell’Ottocento.

I Leoni di Sicilia, serie tv con Miriam Leone: trama ed uscita

I Leoni di Sicilia è il titolo di una serie tv che si ispira all’omonimo romanzo di Stefania Auci edito da Nord nel 2019. L’uscita è divisa in due parti. I primi quattro episodi arrivano sulla piattaforma streaming di Disney Plus il 25 ottobre, mentre gli altri quattro saranno disponibili a partire dal 1º novembre. “Dopo il successo de Le Fate Ignoranti, siamo lieti di annunciare un nuovo progetto tutto italiano che ancora una volta vanta una grande regia, con Paolo Genovese, e un cast di primo livello”, dichiara Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia. “I Leoni di Sicilia conferma l’impegno di Disney+ nel realizzare contenuti italiani che arricchiscano e rendano unica la già ampia e variegata offerta della piattaforma”. Al centro della storia ci sono vicende di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.

I Leoni di Sicilia: cast

Nel cast spicca senza dubbio l’attrice Miriam Leone ma anche Michele Riondino e Vinicio Marchioni. Ecco il cast completo della serie tv:

Vinicio Marchioni è Paolo Florio

è Paolo Florio Eduardo Scarpetta è Ignazio Florio giovane

è Ignazio Florio giovane Paolo Briguglia è Ignazio Florio adulto

è Ignazio Florio adulto Michele Riondino è Vincenzo Florio

è Vincenzo Florio Miriam Leone è Giulia Portalupi

è Giulia Portalupi Ester Pantano è Giuseppina giovane

è Giuseppina giovane Donatella Finocchiaro è Giuseppina adulta

è Giuseppina adulta Adele Cammarata è Giovanna D’Ondes

è Giovanna D’Ondes Michele Ragno è Giovanni Portalupi

è Giovanni Portalupi Emmanuele Aita è Peppe Messina

è Peppe Messina Antonio Gerardi

