Trieste, incendio in un appartamento: qual è il bilancio

L’ultimo Lunedì di Giugno sta riportando un quadro negativo e spiacevole. A Trieste si è registrato un incendio in un appartamento, che ha causato panico e vittime.

Una persona è morta, ferita invece un’altra.

Incendio in appartamento di Trieste: cosa è successo

È successo nella città di Trieste, per la precisione dalle parti del rione Poggi Sant’Anna, luogo in cui è avvenuto un incendio in un appartamento. Stando alle prime comunicazioni riportate, la vittima è una donna di circa 50 anni, che è però deceduta, a differenza invece del figlio di 33 anni, sopravvissuto alle fiamme.

La città si è dunque “accesa” e ha impaurito (per un po’ di tempo) i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia di stato, tutti con il medesimo obiettivo: mettere in sicurezza la zona e dominare le fiamme.

Nonostante il loro lavoro, si è comunque verificato un decesso, mentre è stato trasportato nell’ospedale più vicino, ovvero quello di Cattinara, il figlio della donna morta. L’uomo adesso sembra fuori pericolo e non mostrerebbe gravi condizioni.

Sono state molte le chiamate che hanno allarmato le forze dell’ordine e che hanno portato – nelle prime ore dell’alba – il numero unico di emergenza (ovvero il 112) a prendere provvedimento. Il principio di incendio si è sviluppato al quinto piano di un palazzo situato in Via Di Vittorio e formato da 11 piani. Fortunatamente non si è ampliato e non ha toccato altri appartamenti, che avrebbero causato altri danni.

Si attendono ulteriori informazioni sulle condizioni del ragazzo trasferito al pronto soccorso e intanto le forze dell’ordine sono al lavoro per capire le dinamiche e le cause dell’incendio che hanno stroncato la vita di una donna.

Nei prossimi giorni si potrebbero ottenere nuove comunicazioni.

