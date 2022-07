Estate 2022, caldo record a giugno in Europa

Estate 2022, caldo record. Giugno 2022 ha avuto un caldo record, tanto che è stato il secondo giugno più caldo mai registrato, con temperature superiori alla media di circa 1,6 gradi; temperature estreme si sono verificate, invece, in Spagna, Francia e Italia.

A dirlo sono i dati di Copernicus Climate Change Service (C3S) implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. A livello globale, invece, quello di quest’anno è stato il terzo mese di giugno più caldo mai registrato anche per le ondate di Caronte.

Estate 2022, caldo record: allarme cambiamento climatico