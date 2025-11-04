Trenord viaggia su WhatsApp: arriva “Il mio treno”, servizio di infomobilità via chat

Un nuovo strumento per tutti i clienti, sempre a portata di mano, per rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale: al via oggi “Il mio treno”, il servizio di infomobilità su WhatsApp di Trenord che mette a disposizione di pendolari, viaggiatori occasionali e turisti un canale diretto, immediato e personalizzabile, per ricevere gli aggiornamenti sulle corse di proprio interesse prima, durante e dopo il viaggio. Trenord è il primo operatore ferroviario in Italia a lanciare questo servizio sull’app di messaggistica più diffusa in Italia e nel mondo.

“Il mio treno” si affianca all’App Trenord, già disponibile per i passeggeri per l’infomobilità su corse, linee e stazioni di proprio interesse. Il nuovo canale WhatsApp è pensato per i viaggiatori occasionali che non utilizzano l’applicazione e per chi predilige la comunicazione via chat, in una regione che vede muoversi ogni giorno in treno su più di 2300 corse quasi 800mila passeggeri, che desiderano informazioni sempre più tempestive e aggiornate.

Come utilizzare il canale “Il mio treno”

Il servizio è annunciato da una campagna di comunicazione online e off line; riporta un QR Code o un link, per accedere al canale. In alternativa, è possibile fare accesso dal link https://www.trenord.it/whatsapp/.

Dopo aver fornito il consenso all’utilizzo dei dati, il viaggiatore può cercare la corsa di proprio interesse, inserendo il numero del treno, indicando stazioni e orari del proprio viaggio o individuandolo tramite geolocalizzazione. In pochi secondi, la chat restituisce le informazioni sulla corsa.

Prima della partenza, è possibile conoscere gli orari di partenza e arrivo e il binario programmato. Durante il viaggio, i passeggeri possono ricevere via chat – anche con notifiche push, se attive per l’applicazione WhatsApp – aggiornamenti sul viaggio del proprio treno: orari di transito alle fermate e binari programmati, orario previsto per l’arrivo a destinazione.

Nei prossimi mesi il servizio verrà arricchito con nuove funzioni, come il supporto multilingua, per rispondere alle esigenze di una platea di viaggiatori sempre più ampia e internazionale.

Gli altri canali

Con “Il mio treno” l’azienda ferroviaria lombarda rafforza il proprio impegno per una mobilità sempre più accessibile e digitale, anche per attrarre sempre più turisti. Trenord è stato il primo operatore ferroviario regionale italiano ad attivare dall’estate 2025 un account ufficiale su WeChat, il social network più diffuso in Cina, con l’obiettivo di invitare alla scoperta del treno i viaggiatori cinesi – con particolare focus sul turismo – e le comunità residenti in Italia e in Europa, sempre più attente a esperienze di viaggio sostenibili, connesse e digital-first.

Infine, tutte le informazioni relative al servizio sono sempre disponibili per i viaggiatori su sito e App di Trenord, con avvisi e notifiche personalizzate in base alle esigenze dei clienti.