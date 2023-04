The Equalizer 3: trama, uscita, cast, dove è stato girato, festa scudetto a Napoli e trailer

The Equalizer 3 è l'ultimo film della saga con le riprese che sono state effettuate in Italia e in particolare al Sud.

The Equalizer 3 è l’ultimo film della saga con l’attore Denzel Washington. Nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer dal quale emerge un dettaglio curioso sulla città di Napoli. Ecco quando è prevista l’uscita.

The Equalizer 3: trama, uscita e cast

The Equalizer 3 è l’ultimo film della saga con Denzel Washington. Ecco la sinossi ufficiale: “Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia”. L’uscita del film è prevista il 1° settembre nei cinema americano. Oltre al protagonista c’è la presenza di Dakota Fanning. Ecco, poi, il resto del cast: onia Ben Ammar , Andrea Dodero, Remo Girone , Eugenio Mastrandrea, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio e Gaia Scodellaro.

The Equalizer 3: dove è stato girato e la festa scudetto a Napoli

Le riprese principali sono state effettuate sulla Costiera Amalfitana, dunque in Italia. Hanno continuato a girare in Campania fino al 20 novembre. In seguito tutto si è spostato e concentrato a Napoli verso l’inizio di dicembre. Da trailer emerge una curiosità: i festeggiamenti della festa scudetto del Napoli che proprio in questi giorni si appresta a vivere. La produzione si è conclusa entro il mese di Gennaio 2023, esattamente a Roma.

Il trailer

