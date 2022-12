Totti e Noemi insieme a Capodanno: ecco dove festeggeranno l’inizio del 2023

Totti e Noemi trascorreranno insieme il Capodanno, lontani dall’Italia. I due hanno scelto una meta oltre Oceano per festeggiare l’arrivo del 2023. Stessa scelta anche se una meta diversa è stata fatta dalla coppia Ilary e Muller.

Totti e Noemi insieme a Capodanno

Francesco Totti e Noemi Bocchi si preparano a trascorrere il Capodanno insieme fuori dall’Italia. Così come sarà per la nuova coppia Ilary Blasi e Bastian Muller che hanno deciso di trascorrere diversi giorni insieme per festeggiare il nuovo anno.

Ilary Blasi ha deciso di chiudere il 2022 con un altro viaggio da sogno. Con Totti ormai ben lontano dai suoi pensieri, la showgirl è pronta a passare il Capodanno in Thailandia. Dopo aver passato il Natale in famiglia, Ilary è infatti partita per il paese del sud-est asiatico con un volo di prima classe. Al momento alloggia in un hotel di lusso a Bangkok da 800 euro a notte, dove si godrà la compagnia di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco palestrato che ha conquistato il suo cuore nelle scorse settimane.

La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto scattate sul tetto del grattacielo, dove posa di fronte ad una spettacolare veduta della capitale thailandese.

Ecco dove festeggeranno l’inizio del 2023

Totti e Noemi, proprio in queste ore, sono partiti, invece, per Miami. A rivelare la partenza e il viaggio è stata una storia Instagram pubblicata da Chanel Totti, la seconda figlia dell’ex coppia Totti-Blasi. La ragazza ha infatti postato uno scatto con il tabellone dell’aeroporto di Fiumicino, pronta a partire in direzione Usa.