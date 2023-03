Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno trovato nessun accordo. I due ex si ritroveranno in tribunale il 14 marzo per il primo faccia a faccia sulla separazione.

Totti-Blasi, nessun accordo tra i due: in tribunale il 14 marzo

Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti, rappresentate da Francesco Totti e Ilary Blasi motivo per cui, come spiega il Corriere della Sera, non ci sarà una consensuale, ma i due ex si ritroveranno davanti al giudice. Pare che tra i due team legali non ci siano nemmeno più telefonate e che ora ognuno prepari la sua sfida in aula. La speranza però è l’ultima a morire, e non è escluso che nei giorni che ancora mancano l’ex calciatore e la conduttrice tv non trovino una qualche forma di accordo.

Nulli (per ora) i tentativi di conciliazione

La mediazione di Bastian Muller, nuova arriva presenza nella vita Ilary Blasi, non è quindi bastata per scongiurare uno scontro in tribunale tra i due.Qualche settimana fa, dopo una serie di scontri sulle diverse posizioni, si era detto che le due parti si stessero sempre più avvicinando e che fossero pronte a siglare un accordo. Ora, invece, il dietrofront e la preparazione ad una nuova battaglia giudiziaria.