Tina Cipollari E Kiko Nalli si sono lasciati. La coppia, che è sposata dal 2005 al 2018, ha deciso di separarsi. Andiamo a scoprire i motivi.

Tina Cipollari E Kiko Nalli si sono lasciati: ecco perchè

La storia d’amore di Tina Cipollari e Kiko Nalli aveva fatto sognare molti fan di Uomini e Donne, trasmissione dove Tina è regina incontrastata nelle opinioni. La coppia è stata insieme per molti anni, fino ad arrivare purtroppo alla rottura finale. Per il bene dei figli hanno deciso di continuare a vivere per un determinato periodo insieme sotto lo stesso tetto, ma la fine della storia d’amore era purtroppo annunciata. I due hanno provato quindi a convivere per mesi sotto lo stesso tetto, ma la fine della storia d’amore alla fine è stata inevitabile: Tina Cipollari e Kiko Nalli si sono lasciati.

Cosa ha detto l’ex compagno

A rivelare la causa della separazione è stato l’ormai ex compagno Nalli, rispondendo alle domande curiose in merito. “Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? – ha detto – La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”.

La coppia si è sposata nel 2005 e ha avuto tre figli: Mattias (nato nel 2003), Francesco (nato nel 2006) e Gianluca (nato nel 2007).