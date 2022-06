“Tim Summer Hits” su Rai 2: quante puntate, cantanti, ospiti, da quando

Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva “TIM Summer Hits“, il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ecco come sarà strutturato il “Tim Summer Hits” su Rai 2.

“Tim Summer Hits” su Rai 2

Il programma televisivo che andrà in onda su Rai 2 partirà dalla capitale d’Italia e cercherà di portare nelle case di tutti gli italiani quelle che saranno le hit estive più in voga del momento.

Parteciperanno i grandi nomi della musica italiana a cominciare da Blanco e Mamood, vincitori del festival di Sanremo 2022, passando per Elisa, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Ghali, Achille Lauro, Mika, Elodie, Umberto Tozzi, Francesco Renga.

Il progetto è stato realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends & Partner in collaborazione con Radio Italia.

Quante puntate

“TIM Summer Hits” è una nuova manifestazione musicale itinerante della Rai che, prendendo spunto dall’indimenticato Festivalbar, vede il primo appuntamento per giovedì 30 giugno.

In tutto lo show sarà di sei puntate sarà condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Le piazze in cui si svolgerà questa manifestazione musicale “itinerante” saranno: piazza del Popolo a Roma (tre concerti), il Portopiccolo a Trieste e Piazza Fellini a Rimini e in tutto saranno sei gli appuntamenti in prima serata.