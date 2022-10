TikTok apre ai videogiochi, in arrivo una sezione dedicata al gaming

TikTok punta al mondo dei videogiochi, in arrivo una sezione dell’app dedicata al gaming. Anche il colosso dei social cinese è pronto a lanciarsi sul mercato videoludico, in arrivo molte novità. Il manager Assaf Sagy: “Sempre alla ricerca di modi di arricchire la piattaforma”.

TikTok e videogiochi, pronta al lancio una sezione dedicata al gaming

Anche TikTok è pronta ad investire sul mondo dei videogiochi. Secondo un articolo del Financial Times, il social cinese è pronto a lanciare una nuova sezione della sua applicazione che sarà dedicata al gaming.

TikTok punta a fornire un servizio di gioco “casual” con cui divertirsi tra un video e l’altro, o nelle piccole pause giornaliere. “TikTok spingerà molto i giochi, aggiungendo una scheda dedicata all’interno della piattaforma video in formato breve. ” –spiega il Financial Times– “Gli utenti potranno accedere ai giochi tramite un pulsante nella home page di quella che è una delle app video più popolari al mondo. Conterrà una serie di giochi per dispositivi mobili in cui è possibile pubblicare annunci e gli utenti possono pagare per contenuti aggiuntivi”.

Assaf Sagy: “TikTok è fatto per i videogame, vogliamo arricchire la piattaforma”

Il manager e responsabile globale della sezione gaming Assaf Sagy ha confermato i progetti futuri della piattaforma in un post su LinkedIn: “TikTok e i videogame sono fatti l’uno per l’altro. La piattaforma ha dimostrato il suo valore nell’aiutare i consumatori a scoprire cosa è divertente e popolare. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con tutte le società di gaming a livello globale”. Per il momento TikTok si è invece tenuta sul vago, confermando però l’intenzione di continuare a migliorare il proprio servizio: “Siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire la nostra piattaforma e testare regolarmente nuove idee che riteniamo possano apportare valore alla nostra comunità”. Per l’annuncio ufficiale bisognerà probabilmente attendere il 2 novembre, quando è in programma lo speciale evento di gioco globale TikTok Made Me Play It.