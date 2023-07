“Scegli tu. Pensa, pianifica e agisci la vita che vuoi”: il libro di Elena Bernardini

Perché percorriamo sempre la stessa strada per tornare a casa e per andare al lavoro? La mente ci protegge dai cambiamenti, perché vuole tenerci al riparo dagli errori, perché desidera tenerci lontani da tutto ciò che non conosciamo e che può ferirci. Ma il cambiamento è una costante nel percorso di ognuno e almeno questa è una delle poche certezze della vita. Troppa cautela e protezione rischiano di limitarci, ed ecco che si scatena la lotta interna della nostra parte attiva e positiva contro quella passiva e pessimista. Le zavorre che impediscono il nostro cambiamento sono la paura del fallimento e del giudizio del gruppo, le cattive abitudini e la mancanza di una corretta gestione del tempo e di organizzazione.

“Scegli tu. Pensa, pianifica e agisci la vita che vuoi”, il nuovo libro di Mind Edizioni

Di questo parla il libro di Elena Bernardini, “Scegli tu. Pensa, pianifica e agisci la vita che vuoi”, appena pubblicato da Mind Edizioni, il cui scopo è aiutare il lettore a trovare la direzione che vuole dare alla sua vita, sostenendolo nei piccoli e grandi cambiamenti che desidera affrontare, nel migliorare le sue prestazioni, nelle sfide che sceglierà di accettare.

Bernardini: “E’ proprio durante il viaggio che avvengono la trasformazione e il miglioramento”

Così scrive l’autrice nell’introduzione: “Lo scopo di questo libro è proprio quello di accompagnarti verso piccoli o grandi cambiamenti, trasferendoti la strategia e altri strumenti che io stessa ho sperimentato per raggiungere i miei obiettivi. Questo libro vuole risparmiarti di vivere il processo del cambiamento nel modo sbagliato, affinché, invece, tu viva la tua rinascita o una nuova sfida, qualunque essa sia, apprendendo da essa, affrontando con il giusto atteggiamento mentale gli ostacoli che troverai e assaporando ogni tappa del tragitto che ti porterà alla meta. È fondamentale vivere pienamente il viaggio della trasformazione e non anelare solo al raggiungimento dell’obiettivo, perché sarà proprio durante il viaggio che avverrà la trasformazione e il tuo miglioramento. Il percorso per arrivare deve essere meraviglioso e tu devi apprezzarlo giorno dopo giorno, saltando giù dal letto al mattino spinto dal desiderio di vivere la giornata con gioia ed entusiasmo, mettere insieme, tessera dopo tessera, il puzzle che ti porterà al tuo obiettivo finale”.

La speranza da sola non ci farà ottenere ciò che desideriamo

Benardini prosegue: “Ci sono persone dalle grandi potenzialità che hanno desideri e obiettivi, ma non hanno piani per raggiungerli. Oppure hanno un piano, ma la paura di avere una delusione è così forte che preferiscono continuare a sognare senza agire. C’è anche chi crede di avere un destino già assegnato, immutabile, su cui non ha nessuna capacità di controllo, vivendo così nella rassegnazione di un’esistenza immutabile. Altri ancora trascorrono tutta la vita nella speranza che un giorno saranno più in forma fisicamente, avranno l’occasione di cambiare lavoro, di passare più tempo in famiglia, di guadagnare di più. Sono insoddisfatti e vivono con la speranza che accada qualcosa! Ma la speranza, da sola, non ci fa ottenere ciò che desideriamo. Perché i nostri sogni si realizzino, dobbiamo avere una strategia, una pianificazione cui segua l’azione“.

Elena Bernardini e il percorso di Life Coaching

Elena Bernardini è laureata in giurisprudenza. Nel 1998, dopo un’esperienza imprenditoriale nell’attività di famiglia, si è trasferita nel Principato di Monaco dove da oltre 20 anni lavora nel settore finanziario per una multinazionale francese. Soddisfatta dei risultati professionali e personali, ma alla ricerca di nuove sfide, ha creato il percorso di Life Coaching “Scegli tu”, che guida le persone a trovare un equilibrio tra vita privata e professionale e a scegliere una vita di qualità e ricca di soddisfazioni. Nelle aziende eroga percorsi di Team ed Executive Coaching. Attenta al benessere psicofisico è una sportiva e ha praticato windsurf, golf e ciclismo. Ha corso le maratone di Berlino e di New York e si allena per le prossime. Parla correntemente il francese e l’inglese. Seguila su www.elenabernardinicoach.com

Elena Bernardini, “Scegli tu. Pensa, pianifica e agisci la vita che vuoi”

pag 160, € 14,90,

Mind Edizioni