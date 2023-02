Terremoto Turchia e Siria: secondo l’Onu è il peggior disastro dell’ultimo secolo

Il terremoto in Turchia e in Siria risulta essere il peggior disastro negli ultimi 100 anni secondo l'ONU.

Se in Italia ci si diverte e ci si intrattiene con Sanremo 2023, in altre parti del mondo si piange per la paura e per le morti. Questo è il caso di Turchia e Siria, dove ancora si lavora per salvare quante più persone possibili dopo il sisma. Il terremoto in Turchia e Siria risulta essere il peggior disastro negli ultimi 100 anni secondo l’ONU.