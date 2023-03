Terremoto Cesena, magnitudo 3.0: spavento ma nessun danno

L’Emilia Romagna ha avuto un risveglio diverso dal solito, dato che si è registrato un terremoto a Cesena, seppur di lieve entità. Magnitudo 3.0, scossa che non ha – fortunatamente – leso nessuno e procurato danni. A non mancare sono stati i post sui social, con utenti di vari comuni che hanno condiviso il momento.

Cesena, terremoto di lieve entità

La terra, ultimamente, sta tremando molto spesso e sta colpendo diversi paesi e differenti zone. Per quanto riguarda l’Italia, dopo il terremoto in Umbria di qualche giorno fa, si segnala una scossa di lieve entità nelle zone di Cesenatico. Alle prime ore del giorno, intorno alle 6:34, molti cittadini sono stati svegliati dal sisma, che ha causato preoccupazione e paura.

Per fortuna, come comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (meglio conosciuto come INGV), il magnitudo 3.0 Richter ha permesso di non subire danni a cose e persone. L’epicentro è stato a circa 4 Km da Cesenatico, con una profondità pari a 26 Km. Molti comuni nei dintorni hanno infatti avvertito il movimento della terra, svegliandosi così in maniera brusca da un sonno tranquillo. Non è stato però necessario l’intervento per danneggiamenti e vittime.

La notizia è rimbalzata sui social in pochissimo tempo, soprattutto su Facebook dove molti hanno condiviso la propria esperienza, comunicando quanto la scossa sia stata forte in base alla zona. Ogni utente si è così lasciato andare e ha espresso la sua preoccupazione, dato che ormai le scosse di terremoto iniziano ad essere molto più frequenti.

I social network continuano ad essere così utilizzati per comunicare e quasi farsi forza in queste occasioni, sebbene in questo caso non ce ne sia stato bisogno. La scossa di terremoto di quest’oggi viene descritta quasi tutta come “breve, ma con un forte boato”.

Questo è quanto si evince da post e commenti, che confermano le sensazioni iniziali, ovvero di un sistma di lieve entità.