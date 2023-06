Chi era Guido Bodrato, causa morte dell’ex Ministro: vita privata, carriera, partito

Chi era Guido Bodrato, causa morte e carriera dell’ex Ministro e politico DC. Parlamentare per ben sette legislature, è stato uno stretto collaboratore di Benito Zaccagnini. L’annuncio sul suo profilo Twitter: “Che il suo esempio ci conduca”.

Chi era Guido Bodrato, causa morte del politico DC più volte Ministro

Il politico ed economista Guido Bodrato, ex deputato di Democrazia Cristiana e più volte Ministro, è morto all’età di 90 anni l’8 giugno 2023. La sua scomparsa è stata annunciata con un breve messaggio di addio sul suo profilo Twitter: “Guido ci ha lasciati ieri sera per unirsi alla sua amata Irma. Fino all’ultimo lo ha sostenuto una invincibile passione politica, a difesa della Costituzione e della rappresentanza democratica del Parlamento. Che il suo esempio ci conduca. Una preghiera”. Non si hanno ancora notizie precise circa la causa della morte. Bodrato è scomparso a pochi mesi di distanza da sua moglie, Irma Galli, deceduta lo scorso aprile.

Tanti i messaggi di condoglianze da parte di esponenti importanti del mondo politico. L’ex segretario del PD Enrico Letta lo saluta così: “Mi inchino di fronte ad un grande maestro di buona politica. Generazioni intere di cattolici democratici si sono formate e si formeranno ancora seguendo il suo esempio, condividendo il suo pensiero e il suo europeismo profondo. La sobrietà del vivere e del parlare. Grazie”.

La carriera politica e la vita privata

Nato a Monteu Roero, in provincia di Cuneo, il 27 marzo 1933, Guido Bodrato fa il suo esordio in politica come consigliere comunale a Torino, ruolo che ricopre per molti anni. Arriva in Parlamento nel 1968, quando viene eletto deputato con Democrazia Cristiana. Nel corso degli anni diventa uno stretto collaboratore di Benito Zaccagnini, segretario DC tra il 1975 e il 1980, nonché fondatore della cosiddetta Area Zac e leader della corrente Forze Nuove.

Durante la sua carriera politica è stato nominato Ministro in tre occasioni: è stato Ministro della Pubblica Istruzione dal 1980 al 1982, Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica dal 1982 al 1983 e Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dal 1991 al 1992. Bodrato è stato eletto deputato per ben sette legislature, dal 1968 al 1994, ed europarlamentare dal 1999 al 2004. Con lo scandalo di Tangentopoli viene scelto come commissario della DC a Milano, diventando tra i fautori dello scioglimento e trasformazione del partito nel Partito Popolare Italiano.

Si sa poco per quanto riguarda la sua vita privata, da sempre tenuta ben separata da quella pubblica e politica. Era sposato con la professoressa Irma Galli, anche lei con esperienze istituzionali a livello locale. Nata ad Asti il 12 giugno 1935, è scomparsa il 20 aprile 2023, a pochi mesi dal suo 88esimo compleanno. Dalla loro unione nacquero quattro figli, sui quali si sa molto poco.