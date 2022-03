Sciopero mezzi 29 marzo 2022 Roma: quali sono le corse garantite

Sciopero mezzi 29 marzo 2022 Roma: una giornata di caos per chi vuole spostarsi in giornata nella Capitale.

Sciopero mezzi 29 marzo 2022 Roma: si fermano i trasporti pubblici nella Capitale per ben 24 ore. Previsti diversi disagi durante la giornata e dunque è importante informarsi prima di mettersi in cammino.

Sciopero mezzi 29 marzo 2022 Roma

Roma si ferma per 24 ore nella giornata di martedì 29 marzo 2022. I mezzi di trasporto pubblico interrompono la maggior parte delle loro corso. Lo sciopero è stato voluto dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal e riguarda l’intera rete Atac, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.

Lo sciopero non riguarda solo i mezzi di trasporto ma elle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non verrà garantito neppure il servizio delle biglietterie nelle stazioni Atac, dove presenti, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio di biglietteria online sarà regolarmente funzionante.

Lo sciopero dei mezzi pubblici(treni, tram e bus) dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 al termine del servizio diurno.

Per rimanere informati in tempo reale sulle corse disponibili e cancellate dei mezzi Atac è necessario seguire il sito www.atac.roma.it e l’account Twitter @infoatac.

Quali sono le corse garantite

Nelle 24 ore di sciopero sono previste però delle corse negli orari principali ed essenziali per evitare troppi disagi. Dunque, le corse garantite saranno da inizio del servizio diurno fino alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Per quanto riguarda invece il servizio notturno potrebbero verificarsi disagi, con possibile cancellazione di corse, nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 marzo sulle linee bus notturne (linee N), mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo non sono previste le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980.

Sarà invece garantito il servizio delle linee bus notturne.