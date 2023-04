Tasche, l’ultimo singolo di Mara Sattei: testo e video

Il mese di Aprile continua a sfornare tante canzoni e il panorama musicale italiano si arricchisce sempre di più. Ad aggiungersi alla lista delle ultime uscite ci pensa Mara Sattei con il suo singolo Tasche.

La canzone è stata lanciata su YouTube nel giorno del suo compleanno.

Tasche, il testo dell’ultimo singolo di Mara Sattei

Dopo aver preso parte all’edizione di Amici del 2020, la cantante classe ’95 ha cominciato a farsi conoscere e ha avuto il piacere – e la possibilità – di esibirsi su uno dei palcoscenici più prestigiosi: il Teatro Ariston in occasione del festival di Sanremo 2023, con il suo pezzo Duemilaminuti, con il quale ha riscosso molto successo.

Ritorna così con un nuovo singolo dal titolo Tasche. Il testo vuole esprimere un messaggio molto chiaro: spesso ognuno di cerca di riempirsi di cose da fare per non affrontare ciò che è davvero importante. A volte è necessario fermarsi, riflettere e lasciarsi trasportare da tutto ciò che ci fa emozionare, anche quelle che scomodano.

Di seguito il testo del brano:

Resterai in un posto dentro al gelo tra i miei guai

Entro sotto, sopra tremo, che ne sai tu dei miei drammi?

Aiuto cerco e non posso dirti niente, tra le onde che c’ho in mente

Ti direi che sto male, ma non vale se lo sai

Un temporale adesso cade, che farai tu?

Io non posso starci sempre tra le onde

Mi confonde tutto quello che c’ho in mente

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente, in un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve respirare

Ma non so perché dentro le mie tasche rimani te-e-e-e

Tornerai da quel posto dietro casa

Dove noi uscivamo a far nottata

E penserai che tutto cambia inutilmente

Tra le onde più profonde che c’hai dentro, non riflette

Mi dirai che tornare ci fa male

Perché sai che a cercare ciò che è uguale

Fallirei più, io non posso farci niente

Tra le onde più profonde e quel gelo che c’è

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente, in un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve respirare

Ma non so perché dentro le mie tasche rimani te-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente in un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve respirare

Ma non so perché dentro le mie tasche rimani te-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e (Non so perché)

Che c’ho in mente-e-e-e-e (Dentro le mie tasche rimani in me)

