Tananai a Edolo: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Tananai a Edolo si esibisce in concerto in occasione del suo tour estivo nella serata di giovedì 17 agosto 2023. L’artista sarà in giro nei palazzetti anche nelle prossime settimane con altre tappe e i biglietti ancora disponibili.

Tananai a Edolo: scaletta delle canzoni

Tananai si esibisce in concerto nella serata di giovedì 17 agosto 2023 a Edolo (BS) in occasione del Vallecamonica Summer Music al Piazzale Foro Boario. Il brano “Tango” dell’artista è stato certificato disco di platino e stabile in Top5 di Spotify Italia. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Quelli come noi

Nera salsa di soia Gli anni migliori Volersi male Esagerata Piccola Gabber Tre quarti Campo minato Calcutta Maleducazione Sesso occasionale Rave, eclissi Giugno Pasta Baby goddamn 0k scale Ichnusa Abissale Serie A Fottimi Tango

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tagliandi disponibili anche al Discostory di Darfo, nella biglietteria del Cinema Giardino di Breno e presso il bar Fuori Giri nel piazzale del mercato di Edolo. Inoltre, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane e mesi. Ecco le tappe e date dei concerti di Tananai: