Superenalotto, il 6 è stato preso con una vincita di 371 milioni: ecco da chi e dove

Superenalotto, è stato preso il 6 con una vincita di 371 milioni di euro. Il montepremi è stato distribuito da diversi che hanno indovinato i 6 numeri vincenti. Ecco da dove provengono i fortunati che vedranno i loro conti aumentare.

Superenalotto, il 6 è stato preso con una vincita di 371 milioni

1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23. Si tratta della combinazione vincente del Superenalotto con un montepremi di 371 milioni di euro. Il sito del Superenalotto sottolinea che si tratta della “vincita più alta nella storia del gioco, lunga 25 anni”. Le estrazioni proseguono e il Jackpot riparte da oltre 54 milioni di euro.

Ecco da chi e dove

La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Ecco come sono state distribuite le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle Regioni: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia-Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

La Campania è al primo posto per numero di vincitori. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote. Le altre vincite in Campania: 2 a Sant’Antimo, 2 a Casal Velino, 2 ad Afragola, una a Piano di Sorrento, una a Napoli.

