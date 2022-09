Vangelo secondo Maria, iniziate le riprese del nuovo film di Sky: trama e cast

Vangelo secondo Maria è il nuovo film di produzione Sky che in queste settimane è in lavorazione sul set in Sardegna.

Vangelo secondo Maria è il nuovo film di Sky Original che riprende le vicende dell’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Da circa otto settimane sono iniziate le riprese del film in Sardegna dove è stata ricreata l’antica Palestina.

Vangelo secondo Maria, iniziate le riprese del nuovo film di Sky: trama

Vangelo secondo Maria è il nuovo film targato Sky Original. In questi giorni sono iniziate le riprese in Sardegna. Il film segue l’adattamento dell’omonimo romanzo di Barbara Alberti ed è diretto da Paolo Zucca

Ecco la trama ufficiale: “Maria – Benedetta Porcaroli- è una ragazzina di Nazareth, che si è appassionata per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d’avventura.

Tutto le è proibito come donna, anche imparare a leggere e scrivere, ma lei in sinagoga si entusiasma dei profeti, che chiedono conto a Dio da pari a pari. Sogna la libertà, la sapienza, l’impresa, la fuga. E si ribella al disegno di Dio, fino all’estrema disobbedienza. Giuseppe – Alessandro Gassmann – è suo maestro e complice, un uomo bello e forte, diverso dal vegliardo curvo dei dipinti sacri”.

Il regista Paolo Zucca ha dichiarato: A differenza dei miei film precedenti, “Vangelo secondo Maria” non è una commedia, eppure la mia ambizione è quella di realizzare un’opera capace di divertire, nelle diverse accezioni di questa parola.

Divertire in senso etimologico, e cioè quello di ‘vertere altrove’, di andare in direzione diversa rispetto all’immaginario ormai consunto di un presepe mediorientale fatto di turbanti e palmizi. E io ho scelto di vertere in modo molto convinto verso la Sardegna e la ricchezza della sua storia millenaria. Divertire nel senso di far sorridere, perché non mi sono precluso alcuni momenti di alleggerimento narrativo. Divertire in senso lato, e cioè coinvolgere emotivamente gli spettatori in un viaggio interiore ed estetico che vuole toccare le corde dell’anima, attraverso il racconto in prima persona delle avventure di una giovane ribelle di duemila anni fa.

Il cast

Nel cast ci sono i protagonisti principale Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, e poi il pacchetto degli attori è completato da anche Lidia Vitale, Leonardo Capuano, Giulio Pranno, Maurizio Lombardi, Fortunato Cerlino e Andrea Pittorino. La sceneggiatura è firmata da Paolo Zucca, Barbara Alberti e Amedeo Pagani, la fotografia è di Simone D’Arcangelo, la scenografia di Luciano Cammerieri, i costumi di Beatrice Giannini e il montaggio di Marco Spoletini.

