Stazione Milano, arrestato spacciatore di eroina e cocaina

Quasi come fosse un “mercatino abusivo”, possedeva sostanze stupefacenti che vendeva nei pressi della stazione di Milano: la polizia ha così arrestato lo spacciatore, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Sequestrate sia eroina che cocaina.

Arrestato spacciatore nei pressi della stazione di Milano

Le grandi città raccontano mille e più volti e, se da un lato arrivano comunicazioni positive, dall’altro non mancano le notizie negative. Stavolta protagonista è Milano, città della moda e capoluogo lombardo. In prossimità della stazione di Pioltello è stato infatti arrestato un uomo di 37 anni, pluripregiudicato e dunque già conosciuto alle forze dell’ordine per diversi reati.

Lo spacciatore aveva con sé delle sostanze stupefacenti che distribuiva sotto compenso. Dopo qualche segnalazione gli agenti si sono mobilitati per verificare l’accaduto; per farlo hanno organizzato un servizio di appostamento. Durante questa fase sono stati notati diversi tossicodipendenti in un continuo viavai che si interrompeva in una zona nascosta e isolata della stazione. Le forze dell’ordine hanno così deciso di agire, arrestando lo spacciatore e sequestrando la merce che distribuiva.

Recatisi sul posto, gli agenti non potevano credere ai loro occhi: il 37enne aveva messo su un vero e proprio “market”, ben gestita da questo egiziano che presentava i vari prodotti. Sotto sequestro all’incirca 17 grammi di eroina e cocaina, utili per vendere circa 27 dosi. Insieme a ciò, lo spacciatore possedeva anche un bilancino che serviva per pesare la merce, prima di confezionarla e distribuirla.

Quasi come un’attività in piena regola, ma del tutto abusiva, la quale è stata scoperta grazie a delle segnalazione e ad un appostamento che ha permesso di confermare le ipotesi e agire nel minor tempo possibile. A farne le spese è il 37enne di origine egiziana, che dovrà rispondere all’accusa di detenzione allo scopo di spaccio di sostanze stupefacenti.

